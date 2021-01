Frasi sull’Epifania – Domani è 6 gennaio, è l’Epifania. C’è un detto che dice l’Epifania tutte le feste porta via, ed in effetti con domani si chiude definitivamente il capitolo feste natalizie e si torna alla vita normale. L’Epifania è il giorno in cui i Re Magi arrivano a far visita a Gesù Bambino con i loro doni: oro, incenso e mirra. Ad oggi è tradizione che ai bambini buoni si regalino caramelle e cioccolate, mentre ai bambini cattivi il carbone.

Vediamo insieme le più belle frasi sull’Epifania.

Frasi sull’Epifania: ecco le migliori di oggi 5 Gennaio