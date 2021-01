La Befana vien di notte: trama, trailer e cast del film

La Befana vien di notte è il film che Rai 1 ha scelto per la sua prima serata di oggi, martedì 5 gennaio 2020. La pellicola andrà in onda alle 21:25 circa e appartiene al genere commedia. Diretta da Michele Soavi, vede come protagonista la comica e attrice Paola Cortellesi.

La trama de La Befana vien di notte parla infatti di Paola, una maestra delle elementari che conduce una doppia vita: di notte si trasforma nella fantomatica Befana. Amata dai bambini, qualcuno trama nell’ombra per fargliela pagare. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

La Befana vien di notte, la trama

Paola conduce una vita in apparenza normale, grazie al suo lavoro come maestra presso una scuola elementare. In realtà la donna nasconde un segreto: è la Befana, personaggio leggendario ed eterno. Non tutti tuttavia la adorano, anche se i bambini aspettano sempre con ansia il suo arrivo. Nell’ombra, il giocattolaio Johnny trama vendetta per via di un fatto accaduto il 6 gennaio di molti anni prima. Così l’uomo decide di rapirla, sotto agli occhi di alcuni suoi alunni. La trama de La Befana vien di notte ci svela che saranno proprio i piccoli a fare di tutto per affrontare il giocattolaio e salvare la maestra. Per riuscire nell’impresa dovranno però fare i conti con sorprese, pericoli ed emozioni senza pari.

La Befana vien di notte, il cast completo

Il cast de La Befana vien di notte è guidato dalla Cortellesi, che troveremo nel doppio ruolo di Paola e della Befana. Al suo fianco ci sarà Stefano Fresi nei panni di Giovanni Rovasio e Mr Johnny. Sono presenti inoltre i seguenti attori: Fausto Maria Sciarappa (Giacomo); Luca Avagliano (Gino); Giuseppe Lo Piccolo (Smilzo); Odette Adado (Emilia); Jasper Gonzales Cabal (Giuseppe); Diego Delpiano (Ivan); Robert Ganea (Leo); Cloe Romagnoli (Sveva); Francesco Mura (Riccardo) e Giovanni Calcagno (Igor).