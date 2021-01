La La Land: trama, trailer e cast del film

La La Land è il film che Rai 3 propone per la sua prima serata di oggi, martedì 5 gennaio 2021. Verrà trasmesso attorno alle 21:20 e vanta una regia di Damien Chazelle. Il genere invece è musicale, sentimentale e commedia.

La trama di La La Land ruota attorno alla storia d’amore tra Sebastian, un musicista jazz, e Mia, un’aspirante attrice. 14 nomination agli Oscar 2017 e sei premi ritirati, oltre a sette Golden Globe e la Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Femminile destinato a Emma Stone. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer in italiano e il cast completo.

La La Land, la trama

Mia sogna di diventare un’attrice ma i provini non giocano a suo favore. In seguito all’ennesima delusione, viene convinta dalle coinquiline a partecipare a una festa a Hollywood. Qui fa la conoscenza di Sebastian, un giovane musicista jazz che viene licenziato davanti ai suoi occhi per aver disobbedito all’ordine del datore di lavoro di suonare solo classici natalizi. L’incontro fra i due giovani però passa in secondo piano, anche se alcuni mesi più tardi fra i due nascerà un’intensa amicizia. Mia e Sebastian infatti non riescono a ignorare la forte sintonia e attrazione e inizieranno a parlare dei rispettivi progetti per il futuro dopo essersi incontrati in un’altra festa. Per amore di Sebastian, Mia lascerà il fidanzato senza pensarci due volte e seguirà poi il suo consiglio di scrivere un monologo teatrale per riuscire a superare un nuovo provino.

Anche il ragazzo riceve un’offerta vantaggiosa: l’ex compagno di scuola Keith lo vorrebbe nella sua jazz band come tastierista. Il successo è dietro l’angolo e presto il gruppo si impegnerà in una tournée che allontanerà Sebastian dalla sua Mia. Quest’ultima invece dovrà affrontare l’ennesima delusione lavorativa nonchè l’assenza del fidanzato, impegnato altrove, e deciderà di ritornare dai genitori in Nevada. La trama di La La Land ci rivela che il ragazzo farà di tutto per convincerla a tornare sui suoi passi.

La La Land, il cast completo

Il cast di La La Land è guidato da Emma Stone nei panni di Mia Dolan e Ryan Gosling in quelli di Sebastian Wilder. Al loro fianco troviamo John Legend nel ruolo di Keith e JK Simmons in quello di Bill. Sono presenti inoltre gli attori Rosemarie DeWitt (Laura Wilder); Finn Wittrock (Greg); Sonoya Mizuno (Caitlin); Jessica Rothe (Alexis); Callie Hernandez (Tracy); Tom Everett Scott (David); Josh Pence (Josh); Damon Gupton (Harry); Jason Fuchs (Carlo) e Miles Anderson (Alistair).