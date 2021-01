Palermo – La Messa dell’Epifania del 6 Gennaio 2021 alla Cattedrale di Palermo sarà celebrata in 14 lingue. È la decisione inclusiva dell’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, resa nota dalla Fondazione Migrantes. Alla decisione è stato accompagnato l’invito a partecipare a tutti i popoli, alle ore 10, con l’intento di «manifestare la volontà di voler vivere in armonia nel medesimo territorio, accogliendo la Pace». Chiaramente la decisione nasce dalla volontà di coinvolgere le comunità cristiane residenti nel capoluogo siciliano (ghanese, filippina, nigeriana, tamil, cingalese, polacca). Per Palermo non si tratta di una novità assoluta: ogni domenica si svolge una Messa interculturale alle 11 nella Chiesa Madonna dei Miracoli.

Messa dell’Epifania in 14 lingue alla Cattedrale di Palermo

Migrantes Palermo è l’anima dell’iniziativa: a fine 2019 i migranti residenti nel capoluogo erano di poco inferiori al 4% della popolazione, circa 25mila persone. Di questi sono circa il 33% i cattolici, e quindi oggi possiamo parlare di poco meno di 10mila persone cattoliche di lingua straniera residenti a Palermo. Tutte persone costrette a fuggire dalla propria patria per guerre, discriminazioni oppure per gli effetti del cambiamento climatico. Migrantes sottolinea come la presenza dei migranti e dei rifugiati sia «un invito a recuperare alcune dimensioni essenziali dell’esistenza cristiana e della nostra umanità senza contrapporre i migranti agli italiani. Non è in gioco solo la causa dei migranti, ma si tratta di tutti noi, del presente e del futuro della famiglia umana».