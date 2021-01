La Messa dello Spadone di Cividale del Friuli che si tiene tradizionalmente il 6 Gennaio è stata confermata. Tuttavia quest’anno vigeranno le regole anti-contagio Covid-19, e quindi le presenze nel Duomo di Cividale (nella foto, ndr) saranno strettamente contingentate, mentre la funzione sarà trasmessa in diretta streaming per tutti coloro che non potranno assistere. La funzione si tiene domattina, 6 Gennaio 2021, alle ore 10.30, come da tradizione nel giorno dell’Epifania.

Messa dello Spadone di Cividale confermata con regole Covid-19

Un comunicato ufficiale della parrocchia del Duomo di Cividale, comparso sul sito web di riferimento, informa che non ci saranno posti riservati salvo quelli per le autorità, mentre l’ingresso verrà bloccato ai fedeli al raggiungimento del numero di persone consentito dalle norme anti-contagio. La diretta streaming della funzione sarà trasmessa sul sito duomocividale.it. Annullate, invece, le celebrazioni di ricostruzioni storiche medievali dell’entrata a Cividale di Marquardo von Randeck e le relative animazioni in centro città.

Ricordiamo che il rito liturgico della Messa dello Spadone prevede il saluto ai fedeli, da parte del Diacono, con la spada nella mano destra e l’Evangelario nella mano sinistra. La spiegazione di tale cerimonia è ancora avvolta dal mistero: la tesi più diffusa vede l’unione del significato liturgico e politico della celebrazione, in quanto tale messa veniva celebrata dal Patriarca all’atto dell’insediamento.