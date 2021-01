Oroscopo Branko – domani mercoledì 6 gennaio 2021 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani mercoledì 6 gennaio 2021. La prima settimana del 2021 prosegue ed eccoci arrivati a mercoledì. Quali novità riserverà questa giornata ai segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo, leggi l’anteprima tratta dall’oroscopo di Branko per domani, dedicata a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani mercoledì 6 gennaio 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani l’Ariete dovrà salutare il suo Marte, che traslocherà nel segno del Toro. I Gemelli saranno sostenuti sempre da stelle benevoli, il Cancro avrà nuova forza, grazie al nuovo passaggio del pianeta rosso.

Previsioni Branko domani mercoledì 6 gennaio 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone e lo Scorpione dovranno fare i conti con Marte in aspetto contrario. Il passaggio del pianeta rappresenterà un’ottima notizia per la Vergine, ma soprattutto per la Bilancia, che finalmente si libererà di un’opposizione che l’ha fatta tribolare per mesi.

Oroscopo domani mercoledì 6 gennaio 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani il Sagittario e l’Acquario perderanno i favori di Marte. Il Capricorno e i Pesci a partire dalle prossime ore potranno contare su un alleato in più!

