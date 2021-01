Oroscopo Branko – domani mercoledì 6 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 6 gennaio 2021. I giorni scorrono veloci ed eccoci arrivati a mercoledì. Come proseguirà la settimana dei segni zodiacali? Nelle prossime ore Marte inizierà un transito nuovo che lo farà approdare in Toro e da lì stravolgerà gli equilibri di molti segni. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico e rivolto a tutti i segni.

Oroscopo Branko domani mercoledì 6 gennaio 2021: Ariete

Come preannuncia di Branko domani dovrai salutare Marte. Il pianeta ricomincerà il suo moto normale nel cielo stellato. Potresti avvertire della stanchezza, ma nello stesso tempo ti sentirai entusiasta, grazie a Giove e Saturno in aspetto favorevole.

Previsioni Branko domani mercoledì 6 gennaio 2021: Toro

Domani Marte entrerà nel tuo segno. Il pianeta non veniva a trovarti da circa due anni. Venerdì Venere raggiungerà il segno del Capricorno. Le prospettive sono molto buone per il tuo futuro, soprattutto sul fronte amoroso!

Oroscopo domani mercoledì 6 gennaio 2021: Gemelli

Come indica l’oroscopo di Branko domani Marte lascerà la bellissima posizione in Ariete per approdare nel cielo del Toro. Potrai comunque contare sul sostegno di Giove, Saturno e molto presto anche del tuo Mercurio.

Previsioni domani mercoledì 6 gennaio 2021: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani Marte diventerà finalmente bello! Se lo scorso anno hai avuto qualche disturbo fisico o se soltanto ti senti estremamente stanco, il pianeta ti aiuterà a riprenderti in fretta.

Oroscopo Branko domani mercoledì 6 gennaio 2021: Leone

Domani Marte diventerà contrario, Mercurio fra pochi giorni raggiungerà l’Acquario e a fine mese anche il Sole. Sarà un piccolo shock per te che sei un segno “fisso” e cambiare risulta sempre un po’ faticoso. Cerca di usare cautela!

Previsioni Branko domani mercoledì 6 gennaio 2021: Vergine

Domani Marte, dopo aver trascorso molti mesi nel segno dell’Ariete, farà il suo ingresso nel Toro, tuo amico. Finalmente il pianeta sarà in ottimo aspetto al tuo segno e ti fornirà tutta la forza necessaria ad affrontare le prossime settimane.

Oroscopo domani mercoledì 6 gennaio 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani finalmente Marte lascerà il segno dell’Ariete per trasferirsi nel più tranquillo cielo del Toro. Sarai libero da un’opposizione che ti ha fatto tribolare negli ultimi mesi.

Previsioni domani mercoledì 6 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani Marte farà il suo ingresso nel cielo del Toro. Giove, Saturno e fra poco anche Mercurio saranno nel segno dell’Acquario. Ti aspettano nuove sfide, ma tua avrai la forza e l’astuzia per cavartela!

Oroscopo Branko domani mercoledì 6 gennaio 2021: Sagittario

Domani Marte lascerà il tuo amico Ariete per traslocare nel segno del Toro. Non dovrai preoccuparti, però! Sarai comunque sostenuto da un cielo bellissimo. Hai davanti a te molte opportunità e occasioni di cambiamento.

Previsioni Branko domani mercoledì 6 gennaio 2021: Capricorno

Domani ti libererai di Marte aggressivo che ti ha fatto sudare sette camicie negli ultimi tempi. Il pianeta rosso raggiungerà il segno del Toro, una posizione particolarmente vantaggiosa per te!

Oroscopo domani mercoledì 6 gennaio 2021: Acquario

Come indica l’oroscopo di Banko Marte entrerà in Toro, in quadratura, accanto a Urano. Sarà una posizione contraria e d’ora in avanti potrebbe portare alcune piccole complicazioni nella tua vita.

Previsioni domani mercoledì 6 gennaio 2021: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko domani Marte nel segno del Toro si farà bello. Il pianeta rosso movimenterà la tua vita personale e accanto al tecnologico Urano ti spronerà ad avvicinarti al mondo della tecnologia, di internet.