Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 6 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 6 gennaio 2021. La settimana avanza ed eccoci già a mercoledì. Come cambieranno gli equilibri dei segni zodiacali nelle prossime ore? Il Toro sarà colto da qualche perplessità riguardo l’amore, mentre il Leone dovrà tenere il suo nervosismo sotto controllo. Novità all’orizzonte per la Bilancia e l’Acquario. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 6 gennaio 2021: Ariete

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai provare ritrovare uno sguardo più positivo per il futuro. È vero, hai vissuto un anno e mezzo molto pesante ed è probabile che adesso tu abbia un problema legale o economico da risolvere. Ma sei senza dubbio più forte, ti senti più grintoso e disponibile con gli altri e una un desiderio profondo di rivalsa.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 6 gennaio 2021: Toro

Domani potresti portarti dietro altri dubbi riguardo il rapporto di coppia. Cerca di tenere a bada la tua gelosia, altrimenti finirai nei guai! Ora è importante capire cosa è successo durante le prime due settimane di dicembre. Chi in quei giorni ha vissuto dei momenti di profondo disagio nella coppia, dovrebbe cercare di riappacificarsi. E con il nuovo passaggio di Venere che inizierà venerdì sarà possibile!

Oroscopo domani mercoledì 6 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti aspetta una giornata decisamente interessante. Il culmine di questo momento fortunato si verificherà nelle prime due settimane di febbraio: converrebbe approfittarne, perché sarà possibile superare qualche ostacolo in più! Queste stelle favoriranno qualsiasi nuova esperienza. Potrai metterti in gioco in diversi settori, proprio come piace a te!

Previsioni domani mercoledì 6 gennaio 2021: Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e per tutto il mese di gennaio sarà importante riconsiderare la tua situazione sentimentale. Finalmente Giove e Saturno non sono più opposti, per cui si prospetta un 2021 piuttosto positivo. Ci saranno, comunque, dei mesi, tra cui gennaio, che ti costringeranno ad affrontare eventuali difficoltà o incomprensioni in amore e in famiglia. Tu, però, adesso sei molto più forte e consapevole e saprai farti valere.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 6 gennaio 2021: Leone

Domani sarai ancora molto nervoso, colpa di quel Marte in aspetto contrario. Stai attraversando un periodo particolarmente travagliato, tra chi ti ha tradito e tante, forse troppe cose da sistemare. In certe giornate avresti una gran voglia di buttare tutto all’aria. Nelle prossime ore cerca di mantenere il sangue freddo.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 6 gennaio 2021: Vergine

Da venerdì Venerdì comincerà un passaggio favorevole. Se ti piace qualcuno e sai di essere ricambiato, se hai in mente un progetto interessante da realizzare, dovresti cominciare a muoverti. A fine settimana il cielo cambierà e diventerà decisamente promettente. Approfittane!

Oroscopo domani mercoledì 6 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai predisporti alle novità, ai cambiamenti che verranno. Mercurio sta per trasferirsi nel segno dell’Acquario, in buon aspetto a Giove e Saturno. Sarà quasi impossibile che non accada qualcosa, ma tu dovrai mettercela tutta, concentrarti su un progetto, su un nuovo percorso.

Previsioni domani mercoledì 6 gennaio 2021: Scorpione

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti ancora un po’ nervoso per il lavoro, per alcune questioni di carattere pratico. Venerdì Venere sarà di nuovo favorevole: dovresti sfruttare questo transito per recuperare in amore. Anche se non ci sono state crisi gravi, negli ultimi giorni potresti aver riversato la tua agitazione nel rapporto di coppia. Usa il weekend per rimediare!

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 6 gennaio 2021: Sagittario

Domani sarai colto dalla voglia di superare quei limiti che il 2020 ti ha imposto. Mercurio sta per diventare favorevole. Il suo passaggio ti permetterà di risolvere molte difficoltà e di vivere i rapporti in maniera più serena, Sappi che tutto quello su cui stai lavorando ora potrebbe portarti lontano! Ci sarà chi vorrà ritrovare maggiore libertà, chi invece cercherà l’amore.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 6 gennaio 2021: Capricorno

Da domani comincerà un periodo importante, ma servirà la tua volontà, una partecipazione da parte tua. Le stelle possono dare un aiuto, ma sta a te muoverti e coglierlo. Venerdì Venere entrerà nel tuo segno e favorirà le riappacificazioni, i nuovi amori, incontri, flirt, colpi di fulmine. Insomma di una rinnovata voglia di amare che non andrà affatto ignorata!

Oroscopo domani mercoledì 6 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai pronto a cominciare una nuova vita. Il 2021 sarà un anno di profonda trasformazione. Tutto quello che succederà in questo periodo avrà il sapore di ribellione, ma si tratta di ribellione positiva, costruttiva. Qualche cambiamento potrebbe piombare addosso dall’esterno, mentre altri saranno voluti da te. Se la persona al tuo fianco sarà capace di seguirti, allora non avrete grossi problemi!

Previsioni domani mercoledì 6 gennaio 2021: Pesci

Domani potresti cercare una spiegazione razionale ai problemi sentimentali vissuti di recente. Smettila di usare la razionalità per comprendere l’amore, la passione o l’amicizia. Dovrai soltanto accettare le cose così come sono, a partire dalle emozioni e dai sentimenti che non sono un qualcosa di irrazionale, di poco concreto.