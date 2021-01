A Padenghe sul Garda non c’è pace: dopo quanto accaduto a Capodanno, con il party dove nessuna regola per limitare i contagi da Covid-19 è stata rispettata, il sindaco Albino Zuliano ha affidato uno sfogo ai social network. Le parole del sindaco cercano di “slegare” il nome del comune della bassa lombarda, in provincia di Brescia, da quello dello Splendido Bay Resort protagonista della brutta pagina di cronaca di questi giorni. Col timore che quanto accaduto allontani i – pochi – turisti di questo periodo e metta ulteriormente in ginocchio una comunità già provata da lutti e sofferenze causati dal Covid.

Padenghe sul Garda, il sindaco si sfoga. A Brescia aperto fascicolo conoscitivo

Lo sfogo del sindaco di Padenghe sul Garda è stato pubblicato interamente da Repubblica, ne proponiamo qui una sintesi: “Padenghe non è così e non è così neppure il Garda. Ho letto di ‘quelli di Padenghe’ come categoria sociologica, di mancati controlli, di richieste di sequestro del locale, perfino di ombre di connivenza”. Il resort è stato invece multato e chiuso per una settimana, così come prevedono le attuali norme in vigore. Ziliani prosegue: “Mi ha disturbato l’esibizione dell’impunità e la rinuncia a far valere le regole ‘con quello che pagano’ i clienti. Con quello che abbiamo già pagato e stiamo tutti pagando in termini di lutti e sacrifici, verrebbe da dire, vorremmo vederle applicate anche senza la minaccia della sanzione”. Nel frattempo la procura di Brescia ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza indagati ed ipotesi di reato, per provare a fare piena luce sulla vicenda.