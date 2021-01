Papu Gomez, interesse da parte della Juventus, più distante l’Inter

Il futuro del Papu Gomez, oramai in rottura totale con il tecnico Gasperini, è oramai dedicso e sarà lontano da Bergamo: tuttavia il numero dieci nerazzurro resterà con tutta probabilità in Italia dato che diverse pretendenti sono sulle tracce del calciatore 32enne come Inter, Lazio e nelle ultime ore la Juventus che sembra essersi portata in pole position per l’argentino: secondo quanto rilevato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, infatti il club bianconero proverà a cedere Bernardeschi in questa finestra di mercato (possibile futuro in Germania, all’Hertha Berlino), al suo posto il Papu potrebbe rappresentare un innesto di maggior esperienza rispetto all’ex Fiorentina che non ha mai totalmente convinto a Torino.

L’Inter è sempre vigile sul numro 10 orobico ma la valutazione dell’Atalanta che non scende sotto i 9 milioni di euro è considerata eccessiva da parte della dirigenza meneghina, considerata l’età e la situazione contrattuale del calciatore.