Pasquetta Epifania, la manifestazione che anima Cassino nella notte di vigilia dell’Epifania, avrà una forma nuova e sarà in diretta streaming. Per la località del basso Lazio la notte tra il 5 e il 6 Gennaio è una Notte Magica, che fa parte dell’identità locale. Quest’anno però le norme anti-contagio impongono un cambiamento, ma gli organizzatori della manifestazione, l’Associazione Vecchia Cassino APS, hanno scelto di non rinunciare all’evento e trasformarlo del tutto, rinunciando al pubblico e optando per la diretta streaming.

Pasquetta Epifania in streaming: Cassino “resiste” al Covid

Prima una nuova organizzazione, saltata per l’ultimo DPCM. A quel punto si è reso necessario salire sul Sacro Monte, per eseguire l’Inno della Pasquetta, in largo anticipo e nel rispetto delle norme anticovid. I musicisti della Banda diretti dal Maestro Francesco Bruni, e i cantori dell’associazione si sono già esibiti alla presenza dell’abate don Donato Ogliari. Quanto registrato andrà in onda stasera con una dedica particolare: la racconta il presidente dell’Associazione ‘Vecchia Cassino APS’ Antonio Marzocchella: “La ventiquattresima edizione della Pasquetta l’abbiamo voluta dedicare alla nostra città, ai medici e agli operatori sanitari del Santa Scolastica e di tutta Italia che da dieci mesi lottano in prima linea contro il Covid. Ai malati, che affrontano momenti di sofferenza, e a coloro che nel corso di questo anno ci hanno lasciato. Quella del 2021 è una edizione completamente social. Ringrazio il Maestro Marcello Bruni per aver avuto l’idea di creare questo momento a Montecassino”.

Queste invece le parole del sindaco Enzo Salera e dell’assessore Danilo Grossi sulla manifestazione di stasera, le abbiamo unite per i nostri lettori: “La Pasquetta Epifania è la tradizione più bella e particolare di cui tutta la città di Cassino è orgogliosa. Non esiste in nessuna altra città questa tradizione della notte del 5 gennaio. È un progetto che abbiamo sempre amato e che ospiteremo sulla pagina di CassinoComunica”. L’appuntamento è quindi per stasera, 5 gennaio 2021 alle ore 21.00 in diretta streaming sulla pagina Facebook CassinoComunica.