Il Tevere è in piena per il maltempo: le piogge di questi giorni, e in particolare quelle cadute nelle ultime ore, hanno fatto salire il livello del fiume e quello di guardia relativo ai disagi che il corso d’acqua potrebbe causare nelle prossime ore. L’acqua sta ingrossando il fiume che risale le arcate dei ponti: nelle ultime ore, come si apprende da diverse fonti giornalistiche, il livello delle acque del Tevere ha raggiunto i camminamenti inferiori dell’isola Tiberina, ormai già inservibili al punto che i clochard che usualmente li occupano sono scappati altrove.

Piena del Tevere: paura a Roma e nel Lazio, sale l’allerta

Roma è già in ginocchio, in queste ore, per il forte maltempo che ha colpito la capitale. Piogge torrenziali, grandine e ghiaccio hanno reso le sedi viarie difficilmente praticabili, allagando diverse strade. Gli accessi agli argini sono stati tutti chiusi dalla polizia locale. Nonostante il livello del fiume sia salito rispetto a ieri, quando già si erano presi diversi provvedimenti, come il recintare gli alberi e transennare alcune strade, al momento l’allerta legata al corso del fiume resta di colore giallo. Il fiume è controllato a vista del personale dei Vigili del fuoco di Roma e dalla Protezione civile.

Leggermente diversa la situazione a Fiumicino, alla foce del fiume: lì la massa d’acqua proveniente da nord e dagli affluenti del Tevere si riversa in mare e l’allerta è più alta, ma la situazione viene definita tuttora sotto controllo. Preoccupazione anche per il rischio ambientale generato dal fatto che la piena del Tevere ha portato via con sé una grossa quantità di detriti abbandonati sulla golena del fiume lungo il tratto tra ponte Marconi e il centro storico, nonché i residui di un insediamento abusivo all’altezza di Pietra Papa. Questi rifiuti si adageranno sul fondo, oppure finiranno nel Tirreno con un rischio di inquinamento particolarmente elevato, avendo al proprio interno materiale inquinante che era stato segnalato nei mesi scorsi all’amministrazione.