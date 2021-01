Quali sono i segni zodiacali maggiormente attratti dalle personalità difficili?

“Ma di chi ti vai ad innamorare?” E’ una frase che molte persone si saranno sentite dire, a causa di scelte non propriamente felici e proficue in ambito sentimentale. Al cuor non si comanda, ma in alcuni casi questi individui sembrano quasi andare alla ricerca delle persone magari anche giuste ma decisamente problematiche e complesse, attratte da qualcosa in particolare anche se razionalmente sanno che dovrebbero evitare di fare sempre lo stesso errore. Ecco i segni zodiacali più propensi ad innamorarsi delle persone “difficili”.

Scorpione

Scorpione è praticamente “schiavo” della noia, ecco perchè ha bisogno di personalità complesse e diversificate almeno quanto la propria: non amano profili accondiscendenti perchè vogliono essere stimolati da ogni punto di vista e per questo sono soliti anche litigare con le persone che ama.

Acquario

Decisamente più “prudenti” e conservatori gli Acquario, che subiscono il fascino di chi sembra misterioso, vago e quindi probabilmente complesso: da una parte sono stimolati nell’approfondire la conoscenza, dall’altra restano parzialmente prudenti, e spesso aspettano la controparte, che deve essere ricettiva e fare la “prima mossa”.

Pesci

Rappresentano un controsenso vero e proprio: un profilo molto fragile e delicato come Pesci ha costantemente bisogno di una personalità forte, quasi autoritaria, comunque molto differente da quella tipica del segno, fino a diventarne dipendente. Come un magnete, viene attratto dalle personalità opposte alla propria.

Toro

Molto attratti dai “difficili”, i Toro spesso scelgono il partner sulla base delle sensazioni del momento, ma è indubbio che i favoriti risultino essere quelli “complessi”, indomabili e complicati. In molti casi riescono a “resistere” parzialmente, ma non sempre.