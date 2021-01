Quali sono le donne più generose dello zodiaco? Controlla la lista per scoprirlo!

Una persona generosa è quella che non farà mai mancare il proprio supporto verso chi ha maggiormente bisogno di aiuto, e sarà la prima ad accorrere in soccorso: essere generosi è considerata una virtù che fa parte della nostra indole più profonda e quindi è sintomo di grande empatia e voglia di migliorare le cose. Nonostante ciò, le motivazioni che spingono queste donne a manifestare questo tratto sono molteplici, come vedremo:

Vergine

Nonostante l’apparenza austera, razionale, quasi distaccata, la donna Vergine è nata con un profondo senso empatico ed ha un alto valore morale, ecco perchè odia le ingiustizie e contribuisce attivamente per diminuirne la consistenza. Nonostante questo non ama farsi notare quando manifesta la propria generosità, ritenendo questo un atto normale, naturale.

Pesci

La donna nata sotto questo segno rappresenta l’emblema della generosità pura e “democratica” nel senso più ampio del termine, visto che sostanzialmente è felice solo quando gli altri lo sono, ecco perchè è solita impegnarsi in iniziative benefiche che la fanno star bene con se stessa.

Capricorno

Inaspettatamente generose, possono essere definite, perchè anche loro come le Vergine non amano sbandierare le proprie azioni e qualche volta non riescono ad essere generose come vorrebbero, ma le intenzioni sono sempre nobili e sopratutto spontanee. Non sopportano chi si considera buono di cuore solo per apparire migliore.

Leone

Sempre molto concentrate su loro stesse, le Leone sanno tuttavia molto generose anche tendono ad esserlo in particolar modo con chi considerano realmente meritevoli di queste attenzioni: non si considerano delle sprovvedute e probabilmente pensano che non tutti meritano il loro supporto. Nonostante ciò sono di buon cuore, e faranno il possibile per migliorare la situazione di una persona a loro cara.