Ricetta Calza della Befana da mangiare: ecco l’idea originale per l’Epifania

Ricetta Calza della Befana da mangiare – Domani è l’Epifania che tutte le feste porta via. La festa tanto attesa dai bambini è arrivata, tutte le golosità e le leccornie sono pronte per entrare nelle nostre case.

Quest’ anno vi do l’idea i preparare una calza tutta da mangiare, così i vostri bambini, ma anche gli adulti, apprezzeranno veramente tanto.

Realizzare questa ricetta è veramente facile, ma il gusto rapirà tutti.

Vediamo come realizzarla.

Ricetta Calza della Befana da mangiare – INGREDIENTI

1 uovo

140 g di burro

300 g di farina

una bustina di vanillina

100 g di gocce di cioccolato

50 g di cioccolato fondente

10 g di latte

qualche cioccolatino a vostra scelta

Ricetta Calza della Befana da mangiare – PROCEDIMENTO

Per realizzare questa calza della befana tutta da mangiare per prima cosa è necessario preparare la pasta frolla. Tirate il burro fuori da frigo con un po’ di anticipo, poi amalgamate il burro con lo zucchero, aggiungete l’uovo poi la farina e la vanillina ed impastate con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungete all’impasto le gocce di cioccolato e fate riposare l’impasto in frigo per mezz’ora avvolto nella pellicola.

Nel frattempo su un foglio disegnate la sagoma della calza della befana e ritagliate con le forbici.

Trascorso il tempo di riposo, stendete la pasta frolla su un foglio di carta da forno (non fatela troppo sottile perchè questa frolla non ha il lievito). Mettete il sagomato sulla pasta frolla e ritagliate la forma con un coltello, eliminate la pasta frolla in eccesso e fate cuocere la vostra calza in forno preriscaldato a 180° per 10/12 minuti, fin quando non risulta dorata.

Tirate fuori da forno fate intiepidire. Sciogliete il cioccolato fondente con un goccio di latte. Preparare i vostri cioccolatini (ad esempio il kinder bueno staccato a pezzettini, o i mars o i twix piccolini). Utilizzata la cioccolata fusa per attaccare le vostre decorazioni sulla calza. Decorate come volete, sbizzarritevi o fatelo fare ai bambini, ne andranno matti.