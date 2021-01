Bere tisana al finocchio fa bene? La risposta della medicina

By

Quando fa freddo, non c’è nulla di più piacevole che bere un tisana calda. Quando si chiama in causa il mondo degli infusi, si possono prendere come riferimento numerose alternative. Una di queste è la tisana al finocchio. Se vuoi sapere se fa bene e perché, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare la risposta.

Tisana al finocchio: i benefici

Sì, la tisana al finocchio fa bene. Nel momento in cui si chiamano in causa le sue proprietà, è necessario ricordare l’efficacia carminativa. Con questa espressione, si intende la capacità dell’infuso di favorire il contrasto alla formazione di gas intestinali. Questo significa, in concreto, prevenire problematiche come la flatulenza.

Proseguendo con l’elenco dei benefici della tisana al finocchio, è il caso di ricordare l’efficacia comprovata contro i dolori di stomaco. La tisana in questione, semplicissima da preparare, rappresenta un punto di riferimento utile quando si parla di lotta contro i crampi addominali.

Estremamente utile quando si parla di come lenire i dolori mestruali, la tisana al finocchio è nota soprattutto per essere una preziosa alleata della forma fisica. Come mai? ll motivo è soprattutto uno: questo infuso è un vero toccasana quando si punta a contrastare la ritenzione idrica.

Facciamo altresì presente che la tisana al finocchio rappresenta un’alleata naturale particolarmente utile per dare un boost al metabolismo. Non c’è che dire: questo infuso popolarissimo è davvero un toccasana per la salute.

Tra gli altri motivi per cui vale la pena considerarlo troviamo l’efficacia antibatterica, antifungina, antisettica: alla luce di ciò, si può palrare della tisana al finocchio come di una soluzione naturale preziosa per migliorare l’efficienza del sistema immunitario.

Preziosa quando si tratta di eliminare le tossine accumulate dal fisico, questa tisana viene considerata importante per l’equilibrio ormonale femminile. Entrando nel vivo di questo aspetto, facciamo presente che i composti che caratterizzano la tisana al finocchio hanno funzioni molto simili a quelle degli estrogeni. In virtù di quanto appena specificato, la tisana al finocchio, come già detto, può essere annoverata nell’ambito dei rimedi naturali contro i dolori mestruali.

Antinfiammatoria e utile per regolarizzare la pressione sanguigna, la tisana al finocchio ha anche diverse controindicazioni. Tra queste, è possibile citare l’allergia alle carote o al sedano. In generale, prima di iniziare ad assumerla è il caso di chiedere consiglio al proprio medico curante.