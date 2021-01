Classifica e oroscopo giovedì 7 gennaio 2021: i Gemelli in pieno fermento, il Leone è irascibile

Ecco l’oroscopo di giovedì 7 gennaio 2021 e la classifica di segni zodiacali. La prima parte della settimana è scivolata via ed eccoci arrivati a giovedì. Come si stravolgeranno gli equilibri dei segni zodiacali? Il Toro ritroverà una bella forza di volontà, mentre il Leone dovrà gestire al meglio la propria rabbia. L’amore tornerà in primo piano nella vita del Capricorno. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di giovedì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di giovedì si preannuncia una giornata piuttosto positiva. In questi giorni ti senti più forte e motivato rispetto al passato, anche se Marte ha lasciato il tuo segno. Concentrati sui nuovi progetti, perché con Mercurio di nuovo favorevole avrai ottime possibilità di successo. In amore dovrai avere più prudenza: da venerdì Venere sarà in quadratura. Il pianeta potrebbe amplificare alcune tensioni o eventuali problemi, distacchi. 4 stelle.

Toro

Ti sveglierai con una bella forza di volontà, merito della presenza di Marte nel tuo segno. Dovresti sfruttare le prossime ore per provare a fare il punto della situazione, capire quali saranno i passi successi da compiere. In amore fra poche ore ritroverai la complicità di una bellissima Venere. Chi di recente ha avuto dei problemi con il partner, potrà approfittare del weekend per recuperare. 4 stelle.

Gemelli

Ti aspettano giornate particolarmente promettenti sul lavoro, anche se il meglio arriverà a inizio febbraio. D’ora in avanti potrai contare sulla benevolenza di Giove e Saturno a cui presto si aggiungerà il tuo Mercurio. È tempo di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo sui nuovi progetti. Chi lavora come dipendente e da tempo ha in mente di avanzare una richiesta, potrà muoversi nelle prossime settimane. 5 stelle.

Cancro

Secondo l’oroscopo di giovedì avrai un desiderio crescente di protezione, di dimostrazioni d’affetto. Nei prossimi giorni potrebbero emergere difficoltà nella coppia, qualcosa di non chiarirti. Se così fosse, non dovresti chiuderti in te stesso, ma aprirti, confrontarti con l’altro. Le stelle di gennaio, Venere fra tutte, ti metteranno alle strette! 3 stelle.

Leone

D’ora in avanti dovrai tirare fuori il leone che è in te per fronteggiare la mole di pianeti in opposizione: Giove, Saturno e Mercurio. Ma dovrai farlo con intelligenza e non reagire d’impulso. Se qualcuno proverà a farti cambiare idea, a convincerti a cambiare qualcosa, non ti arrabbiare! Ascolta cosa ha da dirti e mantieni la calma. 2 stelle.

Vergine

Dovresti fermarti e fare il punto della situazione. Rivedere gli ultimi mesi della tua vita, buttare via le cose inutili e conservare quello che di buon c’è stato. Nonostante le difficoltà oggettive per tutti, tu hai avuto la capacità di costruire qualcosa di importante. D’ora in avanti dovrai cercare di conservare quello che hai conquistato con impegno e fatica. 4 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di giovedì stai vivendo un periodo particolarmente proficuo sul lavoro. Con Giove e Saturno in aspetto favorevole, e fra pochissimo anche Mercurio, le opportunità non mancheranno. Starà a te coglierle al volo! In amore, però, da venerdì dovrai tenere testa a Venere in quadratura. Se negli ultimi tempi ci sono stati problemi con il partner, è probabile che durante i prossimi giorni emergeranno con più intensità. 3 stelle.

Scorpione

Per fortuna avrai alcuni giorni di respiro, dopo una settimana da dimenticare. Nelle prossime ore la Luna nel segno ti regalerà energia, una buona vitalità e voglia di amare. Da venerdì, oltretutto, Venere diventerà favorevole e darà manforte ai rapporti di coppia. Si prospetta un weekend particolarmente stimolante per quel che riguarda i sentimenti. Giove e Saturno in aspetto contrario potrebbe provocare una difficoltà economica o legale. Sii prudente! 3 stelle.

Sagittario

Ti sveglierai con una marcia in più, merito dell’imminente arrivo di Mercurio nel segno dell’Acquario. In questo momenti avverti una forza nuova, una voglia di rimetterti in gioco e riprenderti quello che ti è stato tolto in passato. Le opportunità non ti mancheranno, ma sarà importante avere le idee chiare, muoversi con lucidità. 5 stelle.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di giovedì sta per cominciare un periodo molto fortunato per l’amore. Venerdì Venere entrerà nel tuo segno e favorirà le relazioni, i nuovi incontri, i colpi di fulmine, le amicizie. Ti aspettano giornate ricche di emozioni intense, ma tu dovrai fare la tua parte e non chiuderti in te stesso! 4 stelle.

Acquario

Potresti svegliarti con un po’ di agitazione, causata dalla Luna e da Marte in aspetto contrario. Sii prudente e sforzati di orientare questa energia verso un obiettivo costruttivo, qualcosa di importante. Più scorrono i giorni e ci si avvicina a febbraio e più le stelle ti indurranno a un cambiamento. Sarà meglio farsi trovare pronti. 3 stelle.

Pesci

In questi giorni dovresti cercare di recuperare un tuo equilibrio interiore. Se di recente hai vissuto una delusione in amore, se ci sono state tensioni o provocazioni inutili, dovresti provare a passarci sopra. Non ha senso cercare spiegazioni razionali nelle questioni che coinvolgono l’emotività. Prova ad accettare le cose così come sono. 3 stelle.