Fratelli Caputo, ultima puntata – Anticipazioni 8 gennaio

Fratelli Caputo è giunto ormai al termine: l’ultima puntata verrà trasmessa su Canale 5 il prossimo 8 gennaio 2021. La fiction con Cesare Bocci e Nino Frassica chiuderà i battenti, dopo averci raccontato peripezie e disavventure ironiche di due fratellastri costretti alla vicinanza forzata.

Le anticipazioni di Fratelli Caputo ci preparano al lieto fine. Dopo aver ingaggiato una battaglia senza confini, i due fratelli riusciranno a mettere da parte i rancori e a trovare un punto d’incontro. Volteranno pagina anche i personaggi secondari, ancora in bilico sotto molti punti di vista.

Dove siamo rimasti

Nella terza puntata di Fratelli Caputo, Alberto non riesce a sostenere più il ritmo serrato a cui è sottoposto sia in politica sia in famiglia. Con sorpresa, Nino è l’unico che sembra comprenderlo a fondo. Il maggiore dei fratelli tuttavia deciderà di nascondergli un segreto: il nipote infatti ha scelto di abbandonare gli studi universitari per dedicarsi alla musica. Una scelta che per il momento ha deciso di non condividere con i due genitori, che di sicuro non la apprezzerebbero. Intanto, Alberto decide di mettere mano al mercato ittico e dare una nuova spinta economica a Roccatella. Anche in questo caso però dovrà vedersela con Nino, che cercherà in qualche modo di ostacolarlo. L’arrivo di Franca, la madre di Alberto, complicherà tutto ancora di più. Soprattutto per Agata: le due donne nutrono del rancore reciproco da diversi anni. La situazione diventerà ancora più incandescente quando Agata rivelerà che Calogero le aveva chiesto di tornare in Sicilia diversi anni prima e che lei aveva rifiutato.

Fratelli Caputo, ultima puntata: anticipazioni finale di stagione

Tutti i nodi vengono al pettine, anche per Andrea. Il figlio di Alberto infatti non riuscirà a mantenere a lungo il segreto sulla sua decisione di fare carriera nel mondo della musica. Il ragazzo non sa che Alberto e Patrizia riusciranno a scoprire tutto, anche perchè Andrea si sta preparando a partecipare a un talent show. Il tutto grazie allo zio Nino, deciso a sostenerlo nella sua decisione. Nel frattempo, Patrizia avvia con successo il business delle borsette grazie all’aiuto di Agata. Le anticipazioni di Fratelli Caputo ci rivelano che Alberto verrà messo invece alle strette per via di una mozione di sfiducia. A capeggiarla è Nino, deciso a riprendere le redini del casolare del padre e a rispedire il fratello a Milano.