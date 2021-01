I miserabili, prima puntata – Anticipazioni 6 gennaio

I miserabili ritorna sul piccolo schermo di Rai 3 di oggi, 6 gennaio 2020. La miniserie in tre appuntamenti lanciata due anni fa andrà in onda alle 21:20 circa con la prima puntata. La trama è tratta dal romanzo Les Miserables di Victor Hugo, pubblicato nel 1862 e considerato uno dei pilastri della letteratura mondiale.

Le anticipazioni de I Miserabili ci parlanodi Jean Valjean, un ex galeotto che tornato libero avrà diverse difficoltà per riuscire a risalire la china. Dopo aver ottenuto fortuna, incontrerà nella sua vita la giovane e sventurata Fantine, che gli affiderà la figlia Cosette.

I miserabili, prima puntata – Anticipazioni e trama

Jean Valjean viene costretto a 19 anni di lavori forzati, in cui la sua dignità di uomo viene del tutto annullata. Una volta libero, tenta la fortuna in Francia dove deve fare i conti con l’Ispettore Javert e la sua volontà di incastrarlo per crimini non commessi. Una notte tenta di rubare dei candelabri dalla dimora del vescovo Myriel, che tuttavia decide di proteggerlo. Nasce una profonda amicizia che spingerà Valjean a cambiare opinione sulla vita e tutto il suo futuro. Nel frattempo, la giovane Fantine si innamora di un giovane benestante che la lascerà in asso quando scoprirà che stanno per avere un figlio.

Fantine cercherà quindi di fare di tutto per sostenere ai bisogni della figlia Cosette, fino ad accettare un lavoro degradante in una sartoria. Purtroppo la ragazza perderà presto l’incarico e deciderà di lasciare la bambina alle cure di una famiglia di locandieri. Le anticipazioni de I miserabili ci parlano ancora di Jean. Diversi anni dopo il suo incontro con il vescovo, è riuscito a mettere in piedi una fortuna. Per riuscire a riabilitarsi, ha dovuto però cambiare identità e nascondere il proprio passato. L’Ispettore Javert è sempre sulle sue tracce e presto arriverà proprio nel paesino di cui Valjean è diventato sindaco.