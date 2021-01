Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 7 gennaio 2021 – Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 7 gennaio 2021. La prima settimana del nuovo anno scivola via veloce ed eccoci già a giovedì. Quali colpi di scena avranno in serbo le stelle per i segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Branko per domani, rivolto a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani giovedì 7 gennaio 2021: Bilancia

Domani dovrai mantenere la guardia alta e non farti sfuggire nessun affare. Hai appena cominciato un periodo molto proficuo e dovrai aspettarti novità molto presto. Fatti trovare pronto!

Previsioni Branko domani giovedì 7 gennaio 2021: Scorpione

Domani sarà importante gestire al meglio la tua rabbia, la suscettibilità soprattutto nel lavoro. Marte in opposizione potrebbe farti perdere le staffe al primo contrattempo: cerca di mantenere la calma.

Oroscopo domani giovedì 7 gennaio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata molto promettente. Finalmente senti di avere nuove prospettive per il tuo futuro professionale, grazie al terzetto Giove, Saturno e molto presto anche Mercurio.

Previsioni domani giovedì 7 gennaio 2021: Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sera sarà una serata all’insegna dell’amore. Le stelle saranno particolarmente favorevoli, Venere fra tutte! Dovresti approfittarne, per organizzare qualcosa di speciale.

Oroscopo Branko domani giovedì 7 gennaio 2021: Acquario

Domani potresti ritrovarti a fare i conti con un possibile rivale. Se così fosse, dovrai sforzarti di mantenere il sangue freddo e non farti prendere dalla rabbia, dall’irruenza che Marte ti trasmetterà.

Previsioni Branko domani giovedì 7 gennaio 2021: Pesci

Domani dovrai seguire l’istinto. La Luna nel segno dello Scorpione amplificherà le tue emozioni, ti regalerà intuizioni importanti. Se dovrai prendere una decisione importante, ti converrà mettere da parte la razionalità e ascoltare il cuore.