Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 7 gennaio 2021 – Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 7 gennaio 2021. Siamo al giro di boa di questa prima settimana del 2021. Quali novità riserveranno gli astri ai segni zodiacali? Buone notizie in arrivo per la Bilancia, mentre lo Scorpione dovrà impegnarsi per gestire al meglio la propria insofferenza. I Pesci dovrebbero fare chiarezza in amore. Se sei curioso e vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani dedicato a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 7 gennaio 2021: Bilancia

Domani l’amore potrà tornare attivo, a meno che non ci siano difficoltà passate non ancora risolte. Sul lavoro aspettati buone notizie, grazie al bellissimo transito di Mercurio che venerdì si affiancherà a Giove e Saturno. Cielo molto interessante per i liberi professionisti che desidereranno migliorare la propria attività.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 7 gennaio 2021: Scorpione

Domani dovrai impegnarti per tenere a bada impazienza e nervosismo nei rapporti con i colleghi, superiori o collaboratori. Con Marte in quadratura non si scherza; ti converrà avere molta prudenza e non farti prendere da qualche scatto d’ira.

Oroscopo domani giovedì 7 gennaio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto stimolante. Cresce in te la voglia di rivincita che aumenterà ancora di più venerdì, quando Mercurio diventerà favorevole. Gennaio sarà un mese che ti sosterrà i nuovi progetti e permetterà di recuperare le emozioni.

Previsioni domani giovedì 7 gennaio 2021: Capricorno

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fermarti e capire su cosa puntare e come agre d’ora in avanti nel lavoro. In amore Venere sta per entrare nel tuo segno e darà nell’immediato una mano alle coppie che di recente hanno avuto problemi. Se sei single avrai opportunità interessanti, ma valuta solo le storie vere, che abbiano un futuro!

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 7 gennaio 2021: Acquario

Domani dovrai sforzarti di contenere la tua impazienza. D’ora in poi sarà essenziale cominciare a smaltire la tensione. In questo senso Saturno ti viene in soccorso e ti da una mano a orientare questa forza verso qualcosa di importante, qualcosa di costruttivo.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 7 gennaio 2021: Pesci

Domani e nei giorni successivi dovresti dare spazio all’amore. I primi mesi del 2021 saranno particolarmente utili per recuperare un sentimento, per trasformare un’amicizia in amore. Adesso riconquistare un equilibrio interiore sarà possibile, am tu dovrai fare chiarezza in te stesso.