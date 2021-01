Quali sono i segni zodiacali che non sanno reggere la pressione? Ecco la lista

Molti pensano che la reale indole di una persona si misura nei momenti difficili, nonostante possa apparire come una semplificazione eccessiva perchè non sempre questo è considerabile vero: alcuni “rendono meglio” sotto pressione e nelle difficoltà, mentre altre nonostante i tentativi, sono esattamente l’opposto. Oggi andremo ad esaminare quali sono i segni zodiacali che rientrano in quest’ultima categoria, ossia coloro che vanno in difficoltà maggiormente sotto pressione.

Vergine

Anche un profilo controllato, e molto sicuro di se come Vergine può andare fondamentalmente in “crisi” se le cose non vanno come programmato: questo segno tende infatti a pianificare tutto correttamente, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e scombussolare i piani più complessi e radicati. Solitamente è un segno che tende ad incolpare gli altri, più che se stesso, quando le cose vanno male.

Leone

Al netto di un ego talvolta smisurato, Leone non è il miglior profilo sotto il punto di vista della pressione emotiva, anzi cede subito alle reazioni più impulsive ed infantili in assoluto, fino ad arrivare ad attacchi di ansia e panico che influenzano anche chi ha vicino. Tutto questo non avviene in maniera ragionata ma totalmente istintiva.

Pesci

Un altro segno che va “nel pallone” con molta facilità, al punto che solitamente deve venire supportato da qualcuno di più “stabile” nelle situazioni complesse e stressanti, che sono la vera nemesi di questo profilo, che rende decisamente meglio nelle situazioni tranquille.

Cancro

Davvero molto, troppo emotivo per essere considerato affidabile nelle situazioni complicate: la volontà c’è tutta, ma anche se si concentra e prova ad estraniarsi, non riesce ad essere produttivo quando realmente un contesto si fa difficile.