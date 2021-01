Ricetta per smaltire il pandoro: ecco come riciclare gli avanzi e creare altri dolci super

Ricetta per smaltire il pandoro – A Natale in ogni casa avanza almeno un pandoro. In molti dopo averlo mangiato nel periodo natalizio non lo mangiano più, ed allora è necessario trovare dei modi per utilizzare il pandoro in modo diverso. Io vi lascio oggi la ricetta di questo pandoramisù che rapisce veramente tutti.

Ricetta per smaltire il pandoro – INGREDIENTI

pandoro avanzato

200 ml di panna per dolci

50 g di mascarpone

50 g di formaggio spalmabile

due tazzine di caffè

50 g di gocce di cioccolato

cacao amaro q. b.

2 cucchiai di zucchero

Ricetta per smaltire il pandoro – PREPARAZIONE

Il nostro pandoramisù sarà monoporzione, quindi ognuno avrà il suo bicchiere.

Tagliate le fette di pandoro. E preparate i bicchieri.

Montate la panna, aggiungete il formaggio ed il mascarpone ed una tazzina di caffè freddo.

Preparate i bicchieri. Fate una base con il pandoro, spennellate con il caffè dall’altra tazzina che avete messo da parte. Mettete una parte della crema e aggiungete qualche goccia di cioccolato per dare croccantezza. Ricoprite con il pandore, mettete di nuovo la crema e le gocce e di nuovo pandoro e la crema, spolverizzate con zucchero a velo.

Questo modo per riciclare il pandoro è ottimo.