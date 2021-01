Ricetta Rigatoni con sugo di salmone e zucchine: un primo piatto veloce, buono e gusto

Ricetta Rigatoni con sugo di salmone e zucchine – Siamo spesso alla ricerca di nuovi piatti, soprattutto di sughi per condire la nostra amata pasta. Allora se volte provare qualcosa di diverso vi lascio questa ricetta di rigatoni con sugo di salmone e zucchine, il salmone e le zucchine si sposano perfettamente insieme. Provate questa ricetta che è velocissima da preparare ma molto gustosa.

Ricetta Rigatoni con sugo di salmone e zucchine – INGREDIENTI

DOSI PER 4 PERSONE

320 g di rigatoni

250 g di salmone a trancio

3 zucchine

300 g di pomodori

olio evo

sale

30 g di cipolla

Ricetta Rigatoni con sugo di salmone e zucchine – PREPARAZIONE

Pulite il trancio di salmone, eliminate la pelle e togliete le eventuali spine e tagliatelo a pezzetti.

Lavate i pomodori e fateli a pezzetti. In una padella capiente rosolate la cipolla con un l’ olio evo, unite il salmone e le zucchine e fate rosolate per una decina di minuti. Aggiungete i pomodori e fate cuocere per un quarto d’ ora.

Mettete l’acqua per cuocere la pasta, cuocete i rigatoni in acqua salata. Quando sono cotti scolate ed unite al sugo. Fate mantecare e poi servite.