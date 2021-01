Ricetta Scopa ripiena: ecco il salva cena dell’Epifania

Ricetta Scopa Ripiena – Oggi è l’Epifania. Ultimo giorno di feste natalizie, domani si torna alla routine giornaliera. Da domani si inizia a mangiare più sano, ed allora godiamoci questa giornata tra cioccolate e caramelle.

Questa sera ho qui per voi una ricetta salva cena dal tema dell’Epifania. Non puoi perderla.

Vediamo come realizza questo scrigno di sfoglia a forma di scopa ripieno,

Ricetta Scopa Ripiena – INGREDIENTI

2 rotoli di pasta sfoglia

100 g di prosciutto cotto

100 g di formaggio filante

100 g di funghi

un tuorlo

50 g di semi di papavero

Ricetta Scopa Ripiena – PREPARAZIONE

Stendete il primo rotolo di sfoglia e dategli fa forma di una scopa, facendo un rettangolo lungo come manico e parti tondeggianti per la scopa.

Farcite con il prosciutto cotto e il formaggio. Disponete poi i funghi precedentemente trifolati in padella e chiudete con un altro rotolo di sfoglia. Sigillate bene i lembi con i lembi di una forchetta e spennellate con un tuorlo d’uovo. Mettete sul manico i semi di papavero neri e cuocete in forno caldo a 200° per 20 minuti.