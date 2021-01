Show dogs – Entriamo in scena: trama, trailer e cast del film

Show dogs – Entriamo in scena è il film che Rai 2 propone per la sua prima serata di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021. La pellicola è diretta da Raja Gosnell e interpretata da Natasha Lyonne e Will Arnett. Il genere è avventura e poliziesco, mentre il titolo originale è Snow Dogs.

La trama di Show dogs – Entriamo in scena ci parla invece di Max, un cane poliziotto dotato di uno spirito indipendente. Dopo aver assistito al rapimento di un cucciolo di panda, farà il suo incontro con l’agente federale Frank. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer in italiano e il cast completo.

Show dogs – Entriamo in scena, la trama

Max è un cane eccezionale e addestrato per entrare nell’unità cinofila della Polizia. Ha sempre fatto affidamento su se stesso ed è diventato del tutto indipendente anche per fare fronte ai pericoli. Una notte assiste al rapimento di un cucciolo di panda e la sua strada si incrocia con quella dell’agente Frank, incaricato dall’FBI di indagare sul caso. Il rapporto fra i due non è idilliaco, ma il Commissario decide comunque di farli lavorare insieme per andare sotto copertura a una prestigiosa mostra canina. La trama di Show dogs – Entriamo in scena ci svela che i due eroi riusciranno a seguire le tracce per incastrare chi sta commerciando illegalmente gli animali rari.

Curiosità

L’accoppiata uomo e cane ha sempre avuto successo nella storia del piccolo e grande schermo mondiale. Sembra che in questo caso però la fortuna abbia voltato le spalle al regista, che si è ritrovato sommerso da critiche. Ruth Graham della rivista Slate in particolare ha puntato il dito contro una scena particolare del film, in cui il cane protagonista è costretto a sottostare all’ispezione dei genitali durante la mostra canina. Il tutto senza mostrare alcun segno del proprio disagio. Secondo questo filone di pensiero, portato avanti anche da un folto gruppo di genitori, che ha individuato nel messaggio trasmesso da quella scena un grande pericolo per i bambini, esposti a possibili abusi. Alla luce di tutto ciò, la produzione Global Road Entertainment ha deciso di fare degli opportuni ritagli per rimuovere le due scene incriminate.

Show dogs – Entriamo in scena, il cast completo

Il cast di Snow Dogs – Entriamo in scena è guidato da Will Arnett nei panni di Frank. Al suo fianco troviamo Natasha Lyonne per il ruolo di Mattie e Andy Beckwith per quello di Berne. Sono presenti inoltre gli attori Omar Chaparro per il personaggio di Gabriel e Oliver Tompsett per quello di Chauncey. La voce originale di Max è invece di Ludacris, mentre in italiano è a cura di Giampaolo Morelli.