Vuoi perdere peso? Ecco gli errori che non devi commettere

L’inizio dell’anno, come ben si sa, è un periodo all’insegna dei buoni propositi. Tra gli obiettivi di tantissime persone rientra il fatto di perdere peso. Se anche tu ti stai muovendo per ottenere risultati in merito, devi tenere conto di alcuni errori da non commettere. Quali sono? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Cosa non fare per perdere peso

Sono diversi gli errori da non commettere quando si punta a perdere peso. Tra questi, rientra il fatto di concentrarsi su prodotti pubblicizzati su Instagram da persone non qualificate nell’ambito della nutrizione.

Chiunque abbia dimestichezza con i social sa perfettamente che, da diveso tempo a questa parte, sono tantissime le influencer che pubblicizzano tè e altri beveroni dimagranti. Bene: nel momento in cui si decide di acquistarli, è cruciare analizzarne la composizione, in modo da informarsi dell’eventuale presenza di ingredienti allergizzanti.

Inoltre, non bisogna mai considerarli dei sostituti della dieta sana. Essenziale, per esempio, è diffidare dei prodotti che reclamizzano l’accelerazione del metabolismo. Lo stesso vale per quelli che parlano di detox. Il nostro fegato, infatti, assolve alla perfezione il compito di eliminazione delle tossine che si accumulano nel nostro corpo.

Proseguendo con gli errori da evitare quando si punta a perdere peso, troviamo la scelta – estremamente diffusa – di saltare i pasti. Questo approccio è a dir poco dannoso. I motivi sono diversi. Da un lato, si provoca un rallentamento del metabolismo. Dall’altro, invece, si arriva al pasto successivo avendo più fame e non consumando di certo cibi salutari ma, quasi sempre, fonti di zuccheri raffinati o di grassi non saturi.

L’abitudine di saltare i pasti è dannosa soprattutto quando si parla della colazione, il pasto più importante della giornata. Non solo bisognerebbe farla sempre, ma anche introdurre diversi principi nutritivi. Concentrarsi solo sugli zuccheri è estremamente dannoso. Il rischio, infatti, è quello di andare incontro nel corso della giornata a picchi glicemici, tra i maggiori responsabili dell’aumento del peso.

C’è un altro errore che non andrebbe mai commesso nel momento in cui si vuole perdere peso. Di cosa si tratta? Della poca attenzione a quello che si beve. Impegnarsi per rimanere in forma significa evitare le bevande zuccherate. Se si amano i succhi, è meglio concentrarsi sulle spremute piuttosto che su quelli industriali. Inoltre, è opportuno moderare fortemente le bevande alcoliche in quanto ricche di calorie.