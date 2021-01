Classifica e oroscopo venerdì 8 gennaio 2021: weekend ricco di emozioni per il Capricorno e lo Scorpione

Ecco l’oroscopo di venerdì 8 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. La prima settimane del nuovo anno sta scivolando via ed eccoci arrivati a venerdì. Quali segni saranno favoriti dai nuovi passaggi dei pianeti? L’amore tornerà in auge nelle vite del Toro e dello Scorpione, mentre i Gemelli e il Sagittario potranno buttarsi a capofitto nei nuovi progetti di lavoro. Weekend ricco di emozioni per il Capricorno. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di venerdì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di venerdì sarà una giornata particolarmente intensa. Avrai smania di ottenere risultati nel lavoro, di portare a compimento un progetto. Fai attenzione, altrimenti tutta questa energia diventerà irruenza che faticherai a gestire. In amore sarà importante dedicare più attenzioni al partner. 4 stelle.

Toro

Venere raggiungerà un tuo segno amico, il Capricorno. Da venerdì in poi potrai cominciare a recuperare i sentimenti, riavvicinarti al partner, de negli ultimi tempi ci sono state delle difficoltà. I single potranno fare nuovi incontri. L’unico grande cruccio rimane quello economico. Dovresti provare a ottenere qualche garanzia in più entro il mese di marzo. 3 stelle.

Gemelli

Mercurio, tuo pianeta guida, inizierà un passaggio favorevole che lo porterà accanto a Giove e Saturno. Nelle prossime settimane avrai un cielo particolarmente favorevole: non dovresti sprecarlo! Comincia a lavorare su un nuovo progetto, proponi, candidati. Ti converrà giocare d’attacco e i risultati non tarderanno ad arrivare! In amore finalmente ti sbarazzerai dell’opposizione di Venere. 5 stelle.

Cancro

Il nuovo transito di Mercurio darà uno slancio in più al lavoro, ai tuoi affari. D’ora in avanti avrai la possibilità di riguadagnare il terreno perso. Purtroppo, però, Venere diventerà opposta e comincerà a darti dei problemi in amore. Le coppie più traballanti saranno incoraggiate a confrontarsi una volta per tutte, a chiarirsi già durante il prossimo weekend. 3 stelle.

Leone

Secondo l’oroscopo di venerdì sarà una giornata particolarmente pesante. Dovrai fronteggiare diversi pianeti contrari, primo fra tutti Mercurio che diventerà opposto. preparati a dover affrontare qualche antipatico contrattempo, una spesa imprevista, un ritardo o nuove discussioni sul lavoro. Con la Luna e Marte in quadratura, poi. tenere a bada il nervosismo non sarà facile! 2 stelle.

Vergine

Si preannuncia un periodo molto promettente, sia per l’amore che per il lavoro. I nuovi passaggi di Mercurio e Venere favoriranno gli affari, i nuovi accordi e gli scatti di carriera, ma anche gli incontri romantici, i progetti di coppia ed eventuali riappacificazioni, riavvicinamenti. 5 stelle.

Bilancia

Si prospetta una giornata interessante, soprattutto sul fronte lavorativo. Mercurio entrerà nel cielo dell’Acquario, accanto a Giove e Saturno già favorevoli. Aspettati molto presto nuove occasioni professionali, notizie buone. Il passaggio di Venere in Capricorno non sarà un pericolo per la tua vita sentimentale, a meno che tu non stia trascinando un rapporto in crisi da molto tempo. Possibili spese inaspettate. 3 stelle.

Scorpione

Sta per cominciare un fine settimana decisamente importante per l’amore. La Luna sarà nel tuo segno, Venere raggiungerà una posizione favorevole: finalmente i sentimenti torneranno in auge. Avrai l’opportunità di riscoprire l’importanza dell’amore dopo un periodo piuttosto turbolento sul lavoro, un periodo che ti ha distratto parecchio dagli affari di cuore. Favorite le riconciliazioni così come i nuovi incontri. 4 stelle.

Sagittario

Come indica l’oroscopo di venerdì saluterai Venere, ma non comporterà un grosso guaio nella tua vita sentimentale! In compenso, potrai contare su un nuovo alleato: Mercurio. Nei prossimi giorni sarà importante rimboccarsi le maniche e darsi da fare, avviare un nuovo progetto, proporre un affare, insomma mettersi in gioco. L’importante sarà non rimanere fermi, perché le stelle saranno particolarmente favorevoli. 5 stelle.

Capricorno

Accoglierai Venere nel tuo cielo! Ti aspetta un weekend ricco di emozioni, di opportunità, di riavvicinamenti: non sprecarlo! Le coppie che hanno vissuto un distacco o dei problemi riusciranno a recuperare l’armonia. I single disposti e mettersi in gioco avranno occasioni d’oro. Oltretutto, con Mercurio in aspetto interessante ci saranno guadagni in arrivo. 5 stelle.

Acquario

Mercurio approderà nel tuo cielo accanto a Giove! D’ora in poi gli affari, i nuovi progetti di lavoro, i nuovi percorsi professionali saranno particolarmente favoriti. È tempo di mettersi in gioco, di puntare a un nuovo, ambizioso obiettivo. In amore dovrai avere molta prudenza e gestire al meglio l’agitazione che Marte e la Luna in aspetto contrario potrebbe provocarti. 4 stelle.

Pesci

Finalmente ti libererai di Venere in quadratura. Il pianeta dell’amore traslocherà nel segno del Capricorno, una posizione decisamente migliore. Ti sarà possibile recuperare l’armonia persa in passato, anche se non potrà sanare quegli screzi troppo grandi. La Luna nel segno dello Scorpione ti regalerà una buona vitalità, molta energia. Approfittane, per organizzare qualcosa durante il weekend. 4 stelle.