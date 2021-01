Frasi sul Tricolore – Festa del Tricolore: ecco le migliori di oggi 7 Gennaio

Frasi sul Tricolore – Oggi è 7 Gennaio ed è ufficialmente la giornata nazionale del Tricolore, od anche la festa del Tricolore. Tale giornata è stata istituita per celebrare la nostra bandiera. Le celebrazioni ufficiali vengono svolte ogni anno a Reggio Emilia, in quanto è la città in cui per la prima volta fu approvato l’utilizzo del Tricolore. Ciò avvenne nella Repubblica Cispadana, la quale adottò la bandiera italiana in Stato sovrano.

Il nome Tricolore deriva appunto dai tre colori della bandiera italiana: verde per ricordare i nostri prati, bianco per ricordare la neve e rosso per il sangue versato in guerra.

Vediamo insieme alcune frasi sul tricolore.

Frasi sul Tricolore: ecco le migliori di oggi 7 Gennaio