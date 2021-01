Gli uomini più impazienti dello zodiaco: ecco quali sono

La capacità di attendere lo svilupparsi degli eventi è solitamente considerata un pregio, anche perchè la pazienza è assolutamente necessaria in gran parte delle situazioni: una persona che sa attendere è vista anche come matura. In sostanza la società sembra imporci di mantenere un profilo rilassato e parzialmente “attendista” anche se alcuni non riescono ad esserlo minimamente per formazione caratteriale, come vedremo in questa lista che riassume i segni più impazienti tra gli uomini.

Cancro

Un impaziente “immaturo”, almeno in apparenza, visto che nonostante ci provi in continuazione e sa che in molti casi è opportuno munirsi di pazienza, risultando controproducente un atteggiamento opposto, semplicemente non ci riescono per instabilità emotiva.

Ariete

L’uomo Ariete deve ottenere tutto e subito, rappresentando in maniera molto eloquente il concetto di presto e bene, che non può essere applicato in maniera omogenea ad ogni situazione, com’è noto. Nonostante sia molto orgoglioso, manifesta un po’ di immaturità quando si trova a gestire la propria indole impaziente.

Gemelli

La mente del Gemelli è sempre attiva, in movimento e raramente si ferma un secondo per analizzare in maniera precisa la situazione, nonostante ci provino seriamente. Amano gestire le situazioni complesse, ma devono farlo a modo loro, altrimenti non “rendono”.

Acquario

Nonostante l’animo quasi sempre apparentemente rilassato, quando bisogna programmare o pianificare qualcosa l’Acquario palesa i propri limiti per quanto riguarda la tenuta nervosa: essendo molto sensibile spesso dimostra indolenza nei confronti delle attese, e non può far altro che farlo capire a più riprese, in maniera molto tangibile alle persone che ha vicino.