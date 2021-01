Le donne più emotivamente forti dello zodiaco, ecco quali sono

Quello che sembra accoumunare gran parte delle donne è sicuramente un modo di pensare ed operare molto deciso e responsabile: si dice spesso che la donna è tendenzialmente più “forte” e resistente dell’uomo, definizione molto generica ma che in alcuni casi rappresenta il vero, sopratutto dal punto di vista puramente emotivo. L’oramai ex “sesso debole” dimostra la sua determinazione e forza principalmente quando sono le donne di questi segni zodiacali a mettersi in gioco.

Pesci

Nonostante siano molto sensibili ed apparntemente solo volubili, le Pesci hanno imparato a divincolarsi dalle emozioni negative che pur accompagnano la loro vita, dimostrando che le avversità possono rendere più forti. Queste donne hanno un valore morale molto elevato e poche cose potranno distoglierle da ciò che credono.

Capricorno

Anche Capricorno è molto emotiva, ma solitamente riesce ad avere la meglio sul pessimismo e pigrizia, dimostrando grande capacità di adattamento ai contesti più spinosi e problematici. Spesso vengono definite “risolvi guai”, data la loro grande determinazione.

Acquario

“Barcollo ma non mollo” sembrano comunicare queste donne, sintomo di grande apparente fragilità ma anche di grande equilibrio e determinazione: sono ben poche le cose che riescono a far vacillare una Acquario anche se tende a soffrire molto le relazioni sociali “tossiche”, riesce comunque a venirne fuori.

Sagittario

Diverso il discorso per le Sagittario che sono apparentemente incrollabili dal punto di vista emotivo, avendo una grande tenuta di nervi e riuscendo quindi a non palesare mai in modo diretto ciò che pensano e che hanno intenzione di fare, anche se questo può farle apparire come “poco trasparenti”.