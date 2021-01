Oroscopo Branko – domani venerdì 8 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 8 gennaio 2021. I giorni sono trascorsi velocemente ed eccoci arrivati a venerdì. Come proseguirà la settimana dei segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Branko per domani, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Branko domani venerdì 8 gennaio 2021: Ariete

Domani Venere diventerà carrierista e ti spronerà a conoscere, frequentare, ti renderà curioso e intraprendente. Mercurio, invece, si piazzerà bene nel settore delle relazioni e con Giove e Saturno: potrai creare una buona rete di contatti che tornerà utile in futuro.

Previsioni Branko domani venerdì 8 gennaio 2021: Toro

Domani Venere approderà in uno spazio amico, nel cielo del Capricorno, e senza dubbio non sarà a mani vuote! Mercurio, invece, raggiungerà il segno dell’Acquario, accanto a Giove e Saturno. Preparati a vivere degli scossoni che ti sorprenderanno!

Oroscopo domani venerdì 8 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio comincerà un moto rallentato nei segni d’aria. Il tuo protettore celeste sarà positivo per quasi otto mesi su dodici. Avere il favore della tua guida esalterà i tuoi talenti al massimo. Chi riuscirà a fermarti più? Anche Venere non sarà più in opposizione.

Previsioni domani venerdì 8 gennaio 2021: Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko da domani Venere farà un po’ la scontrosetta, ma Mercurio ti darà una mano. Se avrai bisogno di liquidità per la tua impresa potrai contare sul suo aiuto che nelle prossime ore si affiancherà a Giove e Saturno.

Oroscopo Branko domani venerdì 8 gennaio 2021: Leone

Domani Mercurio sarà in opposizione e Venere diventerà dissonante. Preparati a vivere un piccolo shock! Tu sei un segno fisso, per te cambiare risulta faticoso. D’ora in avanti preparati ad affrontare dei momenti difficili!

Previsioni Branko domani venerdì 8 gennaio 2021: Vergine

Domani Venere diventerà magnifica accanto al Sole, mentre Mercurio raggiungerà Giove e Saturno in Acquario, dove il 19 arriverà anche il Sole. Saranno influenze particolarmente potenti per il lavoro, per la tua carriera.