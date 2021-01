Oroscopo Branko – domani venerdì 8 gennaio 2021 – Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 8 gennaio 2021. La settimana è passata in un soffio ed eccoci arrivati già a venerdì. Quali novità riserveranno gli astri ai segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Branko per domani, rivolto ad Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani venerdì 8 gennaio 2021: Bilancia

Domani Mercurio lascerà quella posizione ostile che verrà occupata da Venere. Nonostante questo respirerai un’aria nuova, più frizzante e aperta. Oltretutto nel weekend, sotto una Luna allegra, Mercurio formerà uno scatto formidabile con Giove e Saturno in Acquario.

Previsioni Branko domani venerdì 8 gennaio 2021: Scorpione

Domani Mercurio si affiancherà a Giove e Saturno, in una posizione contraria. Per fortuna dalle prossime ore l’amore diventerà fortemente presente, grazie al nuovo passaggio di Venere nel segno del Capricorno.

Oroscopo domani venerdì 8 gennaio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio entrerà nel segno dell’Acquario e formerà un terzetto, con Giove e Saturno, che aprirà prospettive inedite. Sarà un periodo importante per gli affari! Venere in Capricorno, invece, porterà soldi, finanziamenti, contratti, firme e accordi.

Previsioni domani venerdì 8 gennaio 2021: Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko domani per un addio a Mercurio, ci sarà Venere che busserà alla tua porta, carica di doni d’amore e di felicità. Il pianeta dell’amore disegnerà stuzzicanti intrecci e creerà occasioni ghiotte per la tua caccia sentimentale. Vivrai un incredibile risveglio passionale.

Oroscopo Branko domani venerdì 8 gennaio 2021: Acquario

Domani Mercurio comincerà un lungo transito nel tuo segno che terminerà alla metà di marzo. La stella degli affari ti aiuterà a capire ciò che desideri, a spiegare alle altre persone quello che custodisci nel cuore.

Previsioni Branko domani venerdì 8 gennaio 2021: Pesci

Domani Venere si sposterà nell’amica terra del Capricorno, un punto del cielo dal quale continuerà a inviare i suoi raggi, che saranno però più dolci e gentili. Nelle prossime settimane saranno favoriti gli incontri romantici, i nuovi amori e le amicizie.