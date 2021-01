Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana 7 al 13 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutti i giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 7 al 13 gennaio 2021. Quali dritte preziose suggerirà il famoso astrologo statunitense ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicate sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovrai cominciare a coltivare la tua rete di alleati in maniera intraprendente e instancabile. Dovrai mostrare alle altre persone come si condividono nobili sentimenti.

Toro

Questo nuovo anno sarà particolarmente favorevole per rafforzare la tua stabilità economica. D’ora in avanti dovresti cominciare progetti che ti permettano di guadagnare tutti i soldi di cui hai bisogno.

Gemelli

Nelle prossime settimane dovrai impegnarti a imparare il più possibile, tendendo sempre a mente che ogni cosa è collegata a tutto il resto. Fai tuo il consiglio di Leonardo da Vinci: “Per sviluppare una mente completa, studia la scienza dell’arte e l’arte della scienza, impara a vedere, prendi coscienza del fatto che ogni cosa è collegata a tutto il resto”.

Cancro

Nel 2021 avrai la possibilità di guarire alcune ferite provocate da traumi passati. Avrai l’aiuto e la fortuna necessari, ama tu dovrai pensare a tre azioni pratiche e concrete che potresti intraprendere per facilitare la guarigione.

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovrai cominciare ad avvicinarti all’amore in maniera più profonda e matura. Se farai questo, il 2021 ti permetterà di rinascere dal punto di vista sentimentale.

Vergine

Per tutto il nuovo anno dovrai tenere a mente la seguente citazione dello scrittore Israel Regardie: “Niente al mondo è più importante della tenacia. Non il talento: non c’è cosa più comune delle persone di talento senza successo. Non il genio: quello non riconosciuto è quasi proverbiale. Non la cultura: il mondo è pieno di persone colte e infelici. Solo la tenacia è onnipotente”.

Bilancia

Nelle prossime settimane dovresti cominciare a coltivare cose, persone, esperienze, pensieri e sentimenti che consideri belli. Dovrai ricordare sempre che la bellezza è essenziale per la salute e intelligenza.

Scorpione

D’ora in avanti dovresti allargare i tuoi obiettivi personali, puntare in alto. Solo così potrai attrarre la fortuna nella tua vita. Fai attenzione, però, a non copiare gli standard di successi altrui! Dovrai impegnarti per esprimere l’unicità della tua anima.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana prossima dovrai cominciare a cercare nuovi, entusiasmanti modi di guardare il mondo. D’ora in avanti sarà divertente e interessante dedicarsi a questa ricerca.

Capricorno

Nelle prossime settimane dovrai impegnarti per perseguire i seguenti obiettivi: cercare sempre nuove ispirazioni e sforzarti di essere sempre autentico, in ogni istante della tua vita.

Acquario

In questo momenti dovresti mettere da parte le convinzioni che hai avuto finora e meditare sulle seguenti domande: 1) Quali esperienze desideri vivere e di cui hai bisogno in modo particolare? 2) Che differenza c’è tra le paure immaginarie e le giuste intuizioni? Come puoi far sì che tu riesca a coltivare le seconde e ridimensionare le prime? 3) Come possono i tuoi sogni notturno e le fantasie aiutarti a creare un futuro più felice?

Pesci

Il 2021 ti permetterà di tirare fuori dal cassetto e usare i sogni che hai tenuto nascosti per molto tempo. D’ora in poi avrai l’opportunità di fare queste molte e molte volte nell’arco del nuovo anno.