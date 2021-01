Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 8 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 8 gennaio 2021. La settimana sta per terminare ed eccoci già a venerdì. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco? Giornata interessante per l’Ariete, i Gemelli dovrebbero lavorare sui nuovi progetti. Servirà particolare prudenza nei rapporti al Leone. Se vuoi saperne di più, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 8 gennaio 2021: Ariete

Domani sarà una giornata interessante sul fronte lavorativo, grazie all’ingresso di Mercurio nel segno dell’Acquario: approfittane per portare avanti i progetti più ambiziosi. In amore dovrai fare i conti con alcune difficoltà provocate da Venere in aspetto contrario. Servirà prudenza.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 8 gennaio 2021: Toro

Domani Venere raggiungerà una bellissima posizione e darà nuova verve all’amore. Se di recente hai avuto qualche problema con il partner, potrai sfruttare le prossime giornate per recuperare. Favoriti anche i nuovi incontri.

Oroscopo domani venerdì 8 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà la giornata ideale per lavorare su qualcosa di nuovo in vista del mese di febbraio. Se ti saprai mettere in gioco, i risultati saranno tanti e inaspettati, grazie anche al nuovo passaggio di Mercurio.

Previsioni domani venerdì 8 gennaio 2021: Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cominciare a usare cautela in amore. Venere sarà in opposizione e ti costringerà a fare chiarezza. Se di recente ci sono state tensioni nella coppia, se il rapporto non è del tutto stabile, sarà probabile incorrere in nuove difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 8 gennaio 2021: Leone

Domani dovrai avere molta prudenza, altrimenti finirai con il discutere in maniera accesa. Mercurio si unirà a Giove e Saturno in una posizione contraria e d’ora in avanti potrebbe crearti nuovi problemi, ostilità nel lavoro e in famiglia.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 8 gennaio 2021: Vergine

Domani Venere raggiungerà il segno del Capricorno, una posizione a te favorevole. D’ora in avanti il pianeta favorirà non solo le nuove storie, le avventure, ma anche le coppie che vorranno fare progetti importanti, che staranno pensando di allargare la famiglia o che vogliono comprare casa.