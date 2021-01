Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 8 gennaio 2021 – Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 8 gennaio 2021. Siamo arrivati già a venerdì. Quali sorprese e quali contrattempi riserveranno gli astri ai segni zodiacali? La Bilancia potrà dare spazio all’amore, mentre il Sagittario avrà nuove opportunità di lavoro. I Pesci potranno ritrovare un equilibrio nella coppia. Se vuoi saperne di più, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ad Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 8 gennaio 2021: Bilancia

Domani l’amore potrà tornare attivo, grazie al nuovo transito favorevole di Venere. Il mese di gennaio sarà promettente per i single alla ricerca dell’anima gemella. Le prossime giornate porteranno qualche revisione solo nelle coppie in crisi da molto tempo.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 8 gennaio 2021: Scorpione

Domani ti sveglierai con molta energia, vitalità e voglia di amare, grazie alla Luna nel tuo segno e a Venere in Capricorno. Dovresti sfruttare il weekend per recuperare in amore, per riportare l’armonia nella coppia, se di recente ci sono stati dei momenti di tensione.

Oroscopo domani venerdì 8 gennaio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani con Mercurio in aspetto interessante dovresti rimetterti in gioco. Saranno settimane ricche di nuove opportunità, che siano progetti da riprendere in mano, trasferimenti, acquisizioni, un nuovo ruolo o gruppo.

Previsioni domani venerdì 8 gennaio 2021: Capricorno

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani con l’ingresso di Venere nel tuo segno inizia un periodo particolarmente fortunato in amore. Le coppie che hanno dovuto affrontare problemi importanti in passato, d’ora in poi potranno recuperare. Anche i single potranno imbattersi in un incontro interessante.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 8 gennaio 2021: Acquario

Domani accoglierai Mercurio nel tuo segno e fra una decina di giorni arriverà anche il Sole. Con un cielo come questo non potrà non accadere qualcosa nelle prossime settimane. Se emergerà un po’ di nervosismo causato dalla Luna in opposizione, cerca di gestirlo al meglio!

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 8 gennaio 2021: Pesci

Domani avrai Venere in aspetto interessante. Si preannuncia un periodo buono per ritrovare un equilibrio nella coppia. Chi è single ha davanti a sé tre mesi decisamente intriganti. Da adesso fino a marzo sarà possibile recuperare un sentimento o trasformare un’amicizia in amore.