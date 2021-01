Questa pianta famosissima è in grado di far stare meglio il nostro intestino

Dopo i cenoni natalizi sicuramente il nostro organismo interno ha bisogno di depurarsi. A chi non è mai capitato di avere l’intestino infiammato? Probabilmente si tratta di una situazione non molto insolita poiché quasi tutti avranno già sperimentato questa brutta sensazione almeno una volta, specie dopo le abbuffate dei cenoni natalizi. Inoltre, tale disturbo è accentuato se anche durante tutto il resto dell’anno non seguiamo una dieta non salutare, in questo è infatti molto facile che si senta l’intestino brontolare e dare fastidio. In effetti esistono diverse tipologie di rimedi contro l’intestino infiammato: da quelli naturali ai medicinali. Molti conoscono le classiche tisane contro il gonfiore o il bruciore di stomaco. Però, pochi sanno che esiste una pianta molto famosa a tutti che può far stare meglio il nostro intestino. Ma qual è questa pianta famosissima in grado di far stare meglio il nostro intestino? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Far stare meglio il nostro intestino grazie ad una pianta conosciuta da tutti

Stiamo parlando di un albero molto diffuso in quasi tutti i boschi o parchi italiano: la quercia. La quercia è uno degli alberi più conosciuti. In Italia ne esistono diverse qualità note già dalle popolazioni più antiche. Questo albero maestoso non è però solo diffuso in Italia. Anzi, è presente anche in zone dell’America, dell’Asia e del resto dell’Europa. Come è già stato accennato, la quercia ha alcune proprietà benefiche per il nostro intestino. Si tratta infatti di una pianta antinfiammatoria, astringente e antidiarroica, la quercia sembrerebbe per questo essere adatta a riequilibrare gli intestini infastiditi. Per sfruttare queste sue proprietà, si può realizzare un infuso di quercia. Per prepararlo versate un cucchiaino di corteccia in polvere in circa 150 ml di acqua bollente e lasciatelo in infusione per 10-15 minuti. Grazie a questo infuso sarete in grado di far stare meglio il vostro intestino sfruttando le proprietà benefiche di questa pianta conosciuta in tutto il mondo.

Le altre proprietà benefiche della quercia

La quercia non possiede solo proprietà benefiche per l’intestino. Per esempio, questa pianta è anche ideale per riequilibrare la pelle grassa e combattere la forfora. In questi casi dovrete realizzare degli impacchi con il decotto di quercia per sbarazzarvi di questo fastidioso problema. Oltretutto, la quercia ha anche delle proprietà astringenti e cicatrizzanti che la rendono ideale per contrastare le emorroidi.

Controindicazioni della quercia

Dovreste fare attenzione ad assumere estratti e infusi di quercia se si è sensibili verso alcuni dei componenti del fitocomplesso di questa pianta. È importante dire che i tannini presenti nella quercia possono abbassare i valori del ferro del nostro organismo. Oltretutto, bevendo estratti di quercia si può andare a interferire con l’assorbimento di alcune sostate farmacologiche. Se volete usare la quercia come rimedio naturale, ma non sapete se potreste andare incontro a qualche controindicazione, il nostro consiglio è sempre quello di chiedere un parere al proprio medico curante.