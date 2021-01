Ricetta Vellutata di pangrattato: ecco la zuppa perfetta per il freddo- Buonissima

Ricetta Vellutata di pangrattato – In questi giorni il tempo è estremamente freddo, piovoso e triste quindi è fantastico la sera lasciarsi avvolgere da piatti caldi e confortanti.

Anche a pranzo questa vellutata è perfetta. Gli ingredienti sono semplici ed il piatto che ne risulta è ottimo e gustoso. Sembra che la vellutata al pangrattato sia un piatto insolito, ma il suo gusto vi conquisterà. La ricetta è facilissima ed anche molto economica. Vi lascio la ricetta qui sotto.

Ricetta Vellutata di pangrattato – INGREDIENTI

100 g di pangrattato

1 litro di brodo

2 tuorli d’uovo

60 g di grana

100 ml di panna

sale e pepe q. b.

Ricetta Vellutata di pangrattato – PREPARAZIONE



Questa ricetta è perfetta quando vi avanza del brodo così lo consumerete in modo diverso.

Mettete il brodo in una casseruola e portatelo a bollore. Versate il pangrattato a pioggia e mescolate energicamente per evitare che si formino dei grumi. Fate cuocere per 30 minuti e di tanto in tanto mescolate.

In una ciotola sbattete i tuorli d’uovo con la panna, la grana, il sale ed il pepe, amalgamate bene. Togliete la zuppa dal fuoco e quando è ancora bollente versate il mix con l’uovo e la panna e mescolate energicamente. Infine aggiungete una manciata di parmigiano e servite.