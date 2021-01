Oroscopo Branko domani – sabato 9 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 9 gennaio 2021. Le feste di Natale sono già un ricordo, mentre ci prepariamo a vivere un nuovo weekend. Quali segni saranno favoriti dalle stelle nelle prossime ore? Il Sagittario ospiterà la Luna nel suo cielo, mentre il Capricorno potrebbe vivere un appuntamento romantico, grazie alla complicità di una bellissima Venere. L’Acquario avrà una serata d’incontri, i Pesci invece ritroveranno la voglia di vincere. Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani sabato 9 gennaio 2021: Sagittario

Domani accoglierai la Luna nel tuo segno. Non ti mancheranno di certo energia, una buona vitalità e la voglia di amare. Con la Luna, Giove, Saturno e Mercurio in ottimo aspetto, preparati a vivere una serata malandrina.

Previsioni Branko domani sabato 9 gennaio 2021: Capricorno

Domani e domenica saranno due giornate particolarmente intriganti per l’amore. Se sei single da tempo, dovresti approfittare della presenza di Venere nel tuo cielo per uscire allo scoperto, per accettare qualche appuntamento.

Oroscopo Branko domani sabato 9 gennaio 2021: Acquario

Si preannuncia una giornata molto piacevole che potrebbe concludersi con una serata di incontri. Del resto, ora che ospiti nel segno Giove, Saturno e Mercurio le relazioni andranno a gonfie vele!

Previsioni domani sabato 9 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani ritroverai la voglia di vincere, rimasta un po’ soffocata dalle tensione degli ultimi giorni. Mercurio nel segno dell’Acquario non invierà raggi diretti, eppure tu saprai come sfruttarlo al massimo per portare a buon fine i tuoi affari.

