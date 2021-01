Oroscopo Paolo Fox domani – sabato 9 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 9 gennaio 2021. I giorni sono volati ed eccoci già alle porte di un nuovo fine settimana. Come cambieranno gli equilibri di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Ancora molta stanchezza per il Leone, la Vergine dovrà concentrarsi sull’amore. Tempo di grandi innovazioni per la Bilancia, mentre lo Scorpione dovrà avere prudenza nei rapporti con gli altri. Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il popolare astrologo de I Fatti Vostri, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni di mezzo dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 9 gennaio 2021: Leone

Domani ti sentirai piuttosto provato. Avere tra gli altri anche Mercurio in aspetto opposto significa dover rivedere i rapporti con gli altri e, se necessario, interromperne qualcuno. Questo varrà ancora di più per chi ha affidato qualche responsabilità ad altre persone, per chi da giorni si trascina dubbi o per i Leone che stanno affrontando problemi di soldi. In questo periodo ti stai destreggiando tra mille malintesi e tensioni e non è sempre facile!

Previsioni Paolo Fox domani sabato 9 gennaio 2021: Vergine

Domani e domenica saranno due giornate particolarmente favorevoli per le questioni di cuore. Con Venere e Marte in ottimo aspetto se vorrai riavvicinarti a una persona o dichiarare il tuo amore, ci saranno buone possibilità di successo. Cerca di mettere da parte il lavoro, gli affari e tutte le questioni pratiche, perché anche l’amore ha bisogno di essere coltivato!

Oroscopo domani sabato 9 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un complice di tutto rispetto: Mercurio. Il pianeta degli affari ti aiuterà a creare qualcosa di nuovo, a partorire idee originali. Nei prossimi due mesi potresti dedicarti a qualche innovazione, a un progetto entusiasmante che ti regalerà enormi soddisfazioni. Asseconda il desiderio di rinnovamento. Certo, se il partner non sarà sulla tua stessa lunghezza d’onda, potrebbero essere guai!

Previsioni domani sabato 9 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un weekend molto intrigante dal punto di vista sentimentale. Venere sarà attiva: approfittane! Purtroppo, però, in questi giorni sei particolarmente preoccupato per una questione di soldi. Non hai ricevuto tutto quello che ti aspettavi, è successo qualcosa. Chi è coinvolto in una faccenda legale, dovrà usare estrema cautela. Provocare gli altri, ora come ora, non è il comportamento più utile!

