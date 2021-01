Oroscopo Paolo Fox domani – sabato 9 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 9 gennaio 2021. Le feste natalizie sono volate e un nuovo fine settimana è dietro l’angolo. Quali colpi di scena avranno in serbo gli astri per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Il Sagittario avrà bisogno di evadere un po’ dalla sua quotidianità, mentre il Capricorno potrà dare spazio ai sentimenti. Grandi novità all’orizzonte per l‘Acquario, i Pesci dovrebbero smetterla di rimuginare sul passato. Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il popolare astrologo de I Fatti Vostri, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni finali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 9 gennaio 2021: Sagittario

Domani comincerà un weekend che, restrizioni permettendo, dovresti usare per evadere un po’. L’ultimo anno è stato molto faticoso per tutti. Tu, ch sei un segno amante degli spazi liberi, della natura, delle passeggiate all’aria aperta, hai sofferto un po’ più di altri. Chi nei mesi autunnali ha avviato un nuovo progetto, potrebbe vederne degli sviluppi nei prossimi giorni. Anche in amore si potrà recuperare.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 9 gennaio 2021: Capricorno

Domani darà il via a un fines settimana che privilegerà l’amore, visto la presenza di Venere nel cielo e di Marte nel segno del Toro. Ottimi i rapporti interpersonali. Per quel che riguarda i soldi, è probabile che dovrai fare una scelta che vada in direzione del quieto vivere. Nelle prossime giornate potresti decidere di chiudere un progetto, una situazione o di accontentarti di ciò che hai ora.

Oroscopo domani sabato 9 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avvertirai nell’aria novità imminenti, grandi cambiamenti in arrivo. Giove e Saturno nel segno porteranno qualcosa di nuovo, che sia una chiusura o un rinnovamento, ma tu sei preparato a questo. Le stelle ti stanno invitando a metterti in gioco: ciò che più conta è fare cose diverse dal passato. Grandi progetti in ballo!

Previsioni domani sabato 9 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai tentare in ogni modo di lasciare andare le difficolta di coppia vissute lo scorso dicembre. Se il tuo rapporto ha vissuto una piccola crisi, se sono volate parole di cui ora ci si pente, potresti ritrovarti a pensarci per tutto il weekend. Cerca di irrobustirti un po’! Sforzati di superare queste tensioni e di guadare avanti.

