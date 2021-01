Oroscopo weekend – I segni più attraenti in assoluto: ecco quali sono!

Spesso è difficile definire in modo preciso cosa rende una persona più attraente ed accattivante di un’altra: al di là di valori oggettivi, c’è sempre il gusto personale che va sicuramente ad influenzare parecchio il nostro giudizio. Non sempre un profilo risulta attraente per la stragrande maggioranza di persone, ma è possibile definire alcune personalità legate al segno zodiacale solitamente più accattivanti della media:

Acquario

L’Acquario è considerabile da più parti uno dei segni più integri ed indissolubli dello zodiaco, essendo dotati di un alto senso morale che lo porta ad essere rigoroso ma anche amabile e romantico. A volte è difficile comprendere il senso di alcuni comportamenti apparentemente poco razionali, ma sono dotati di un grande fascino.

Scorpione

Lo Scorpione è solito recitare la parte del “misterioso” ma in quasi tutti i casi è solo in manifestarsi spontaneo del proprio carattere, anche se è indubbio che ne sia consapevole. Le persone nate sotto questo segno sono complesse e molto versatili, amanti di svariate attività ricreative e solitamente in controllo di tutte le situazioni. Forte ma sensibile allo stesso tempo.

Pesci

Forse il più sensibile in assoluto, Pesci spesso tende ad essere interpretato come eccessivamente volubile, quando in realtà sono molto emotivi ed empatici, e riescono a conquistare i cuori di tutti semplicemente agendo in maniera spontanea. Non sono per nulla cinici e machiavellici, anzi.

Capricorno

Testardo ma anche molto determinato: tratto definibile “croce e delizia” del Capricorno che lo fa apparire “indomabile” e quindi molto forte ma non per nulla ottuso. Da il meglio di se negli ambienti professionali dove è sia un lavoratore indefesso che un leader di successo.