Quali sono le donne più dotate di ironia dello zodiaco? Ecco la lista

L’ironia è spesso vista come la capacità di mettere “a nudo” la debolezza di un concetto affermando il contrario: una dote che richiede una buona dose di intelligenza e sagacia, nonchè buone capacità comunicative che di certo non mancano a molte donne, molto complesse ma così affascinanti. In particolar modo oggi analizzeremo alcuni profili zodiacali femminili che sono considerabili i più ironici in assoluto.

Scorpione

La donna Scorpione non può che sfruttare al massimo la propria vena ironica ad ogni piè sospinto, sopratutto con le persone che conosce bene: è molto arguta e sa bene quando sfoderare quest’arma che solitamente non viene utilizzata per scopi “alti” ma per apparire ancora più forte e carismatica di quanto non sia già.

Sagittario

L’ironia della Sagittario è pungente, quasi caustica, che fa il paio con una voglia di apparire “sopra le righe” in maniera che può dar fastidio ma è sempre intelligente e mai fine a se stessa. La Sagittario ha qualche difficoltà ad essere totalmente seria, tant’è che l’ironia che la contraddistingue spesso viene mal sopportata.

Bilancia

Ironiche “sane” ossia mai offensive almeno nelle intenzioni, le donne Bilancia sfruttano l’ironia per portare il sorriso nelle vite delle persone che hanno intorno, e solitamente viene utilizzata anche per fare nuove amicizie e conoscenze. Decisamente apprezzata e meno “pungente” di tante altre.

Gemelli

Ama la socialità, stare in mezzo a tanta gente, la Gemelli è molto profonda, riesce ad essere malinconica ma anche molto ironica e sarcastica allo stesso momento, in maniera quasi indifferentemente riesce a passare da un mood all’altro. Anche la loro è un’ironia mai offensiva nelle intenzioni e quindi spesso viene a stento notata.