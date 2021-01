Ricetta Frittata con pancetta e salvia – ecco un piatto sostanzioso e gustoso

Ricetta Frittata con pancetta e salvia – Cerchiamo a volte dei modi alternativi di cucinare le uova. Sia sempre alla ricerca di nuove ricette. Questa frittata non la solita frittata, è molto buona e gustosa. Vi consiglio di provarla, vi lascio la ricetta qui sotto.

Ricetta Frittata con pancetta e salvia – INGREDIENTI

DOSI PER 4 PERSONE

6 uova

100 g di pancetta a cubetti

60 g di parmigiano grattugiato o grana

4 foglie di salvia

olio q. b.

sale q. b.

pepe q. b.

Ricetta Frittata con pancetta e salvia – PREPARAZIONE

Soffriggete la pancetta a fiamma bassa per qualche minuto, fin quando non diventa croccante.

In una ciotola sbattete le uova ed aggiungete il parmigiano grattugiato, il sale ed il pepe. Unite la pancetta e mescolate. Nella stessa padella in cui avete soffritto la pancetta cuocete oleandola la vostra frittata. Cuocete dieci minuti per lato. Mettete le quattro foglie di salvia sulla frittata e poi servite.