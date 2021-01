Classifica e oroscopo domenica 10 gennaio 2021: domenica all’insegna dell’amore per Capricorno e Scorpione

Ecco l’oroscopo di domenica 10 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. I giorni della settimana sono scivolati via ed eccoci arrivati a domenica. Quali colpi di scena avranno in serbo le stelle per le prossime ore? L’Amore riprenderà quota nelle vite di Toro, Capricorno e Scorpione. I Gemelli e il Sagittario saranno assorbiti dai loro progetti, mentre il Lene dovrà armarsi di forza e coraggio. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domenica e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domenica la Luna in aspetto favorevole ti instillerà una bella energia che manifesterai attraverso pensieri arguti, emozioni positive e sensazioni particolari. Un ottimo Mercurio stuzzicherà la tua voglia di metterti in gioco. Sarà solo Venere in Capricorno a dare fastidio, soprattutto a chi non ha al suo fianco la persona giusta. In quel caso il rischio di diverbi e tensioni sarà molto alto. 4 stelle.

Toro

Venere in buona posizione riporterà in auge l’amore. Cerca dolo di gestire al meglio l’energie irruente che Marte, da poco nel tuo segno, potrebbe provocare. Se la tua relazione sta vivendo dei momenti un po’ zoppicanti, sarà il momento giusto per confrontarsi e parlarne insieme. Ch, invece, sta vivendo una storia ufficiosa, potrà fare un passo in più e ufficializzarla. Sul lavoro, purtroppo, permane una certa precarietà. 3 stelle.

Gemelli

La Luna in opposizione non riuscirà a sciupare la tua domenica. Ci metterà lo zampino Mercurio, il tuo protettore, che ti farà alzare dal letto con la voglia di buttarti a capofitto nei tuoi progetti, sempre più conscio del fatto che stai per cominciare un periodo ricco di opportunità. Da qui fino in avanti le stelle favoriranno le attività, gli affari, i Gemelli che lavorano in proprio e quelli che da settimane stanno lavorando su un progetto ambizioso. 4 stelle.

Cancro

Secondo l’oroscopo di domenica se il tuo lavoro è in lenta, ma graduale ripresa, non si può dire lo stesso dell’amore, ma forse non è un male. Venere in opposizione ti metterà alle strette: se il tuo rapporto non sta funzionando, se manca la convinzione necessaria a farlo andare avanti, sarai costretto a riconoscerlo. Gli ultimi anni ti hanno cambiato, ti hanno reso una persona più forte e autentica. D’ora in poi non hai più intenzione di mentire a te stesso e agli altri per quieto vivere.

Leone

Affrontare Giove, Saturno, Mercurio in opposizione, Marte in quadratura non è cosa di tutti i giorni. Te ne stai rendendo conto sempre di più, toccando con mano i problemi, le tensioni e il clima ostile che respiri intorno a te da un po’. Ma tu saprai tirare fuori la forza e il coraggio di un leone per affrontare le sfide che la vita ti pone davanti. Cerca soltanto di non sfogare la tensione nervosa sul partner e sui famigliari. 2 stelle.

Vergine

Si preannuncia una bellissima domenica da dedicare all’amore, ai sentimenti e agli affetti. Venere sarà in ottima posizione e favorirà i rapporti di coppia, le riconciliazioni, i nuovi incontri. Sarà la giornata ideale per staccare la spina dagli affari, dai problemi pratici e rigenerarsi in famiglia. Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2021 ti regalerà altre belle opportunità. 5 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di domenica potresti incappare in qualche piccolo disagio, un diverbio con qualcuno. Saranno gli effetti di Venere in quadratura che però non potrà procurarti grandi problemi, ora che sei protetto da una schiera di alleati astrali di tutto rispetto. Per cui, anche se ci sarà una persona che proverà a metterti i bastoni fra le ruote, tu potrai contare su una bella forza e fiducia. 3 stelle.

Scorpione

Se Giove in quadratura continua a darti grattacapi sul lavoro e con i soldi, per fortuna l’amore diventa un angolo di pace in cui rilassarsi e ricaricare le pile. Venere in aspetto armonico ti incoraggerà a recuperare il terreno perso, a rimetterti in gioco se da tempo sei solo. Interessanti le intese con i Pesci, il Cancro e il Capricorno. 3 stelle.

Sagittario

Si prospetta una domenica pimpante grazie alla Luna nel segno. Ti sveglierai di buonumore, con l’entusiasmo di sempre. Un entusiasmo più che motivato, visto che sei davanti a un periodo che potrà regalarti occasioni d’oro, nuove opportunità, sperimentazioni ed esperienze eccitanti, proprio come piace a te. 5 stelle.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di domenica con Venere nel segno sarà quasi impossibile tralasciare l’amore. Se ne sarà accorto già da un po’ chi di recente si è imbattuto in un incontro interessante o chi ha vissuto qualche momento particolarmente emozionante. Nelle prossime stelle avrai un cielo che privilegerà le relazioni con gli altri. 4 stelle.

Acquario

È probabile che sentirai la necessità di avere al tuo fianco qualche persona complice. Da settimane cresce in te la smania di trasformare la tua intera esistenza, di mettere sotto sopra ogni cosa, dal lavoro all’amore. Chi non potrà cambiare in maniera radicale, avrà comunque l’opportunità di avviare un progetto che porterà novità in futuro. L’imperativo da qui in avanti dovrà essere per tutti gli Acquario: rinnovare, mettersi in gioco, accogliere le nuove opportunità. 5 stelle.

Pesci

Venere ti inviterà a leggerti dentro, a fare chiarezza nel tuo cuore, comprendere cosa provi per l’altro. È arrivato il momento di riportare l’armonia nel rapporto di coppia, di ricostruire un equilibrio che è andato perso con le difficoltà vissute lo scorso mese. A meno che la tua relazione sia giunta al capolinea, dovresti impegnarti per superare le tensioni, per ricominciare. 4 stelle.