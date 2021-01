Omar Sy, chi è il protagonista di Lupin: la nuova serie Netflix che sta spopolando

Omar Sy è l’attore principale di Lupin, la nuova serie Netflix che sta letteralmente spopolando in questi giorni. Conosciuto come ladro gentiluomo Arsenio Lupin riusciva sempre a portare a termine i propri furti in maniera veramente incredibile e questo è quello che Omar Sy riesce a fare anche all’interno della serie Netflix.

Non vogliamo spoilerare nulla a chi ancora non ha visto Lupin ma in questo articolo andremo a vedere chi è Omar Sy. Attore e comico francese è nato il 20 Gennaio del 1978 a Trappes, in Francia. Oggi ha 42 anni ed è alto 1,9m. E’ sposato dal 2007 con Helene Sy ed i due hanno tre figli: Alhadji, Tidiane e Selly.

Omar Sy è stato alla ribalta dopo il magnifico film Quasi Amici dove diventava l’uomo tuttofare di un famoso disabile affetto da una malattia che lo costringeva a stare sempre a letto senza poter muovere alcun muscolo.