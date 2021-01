Oroscopo Branko domani – domenica 10 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 10 gennaio 2021. I giorni sono volati e in un attimo eccoci alle porte di una nuova domenica. Quali colpi di scena riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone tirerà fuori la forza e il coraggio che lo contraddistinguono da sempre, mentre la Vergine sarà presa da questioni pratiche. La Bilancia ritroverà nuovi orizzonti, lo Scorpione dovrà evitare di discutere con gli altri. Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, rivolto ai 4 segni di mezzo dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani domenica 10 gennaio 2021: Leone

Domani emergerà tutta l’energia marziana che hai accumulato nei mesi scorsi. Anche se Giove, Saturno e Mercurio si trovano nel segno dell’Acquario, in posizione opposta, ti sentirai forte e coraggioso come un leone nella savana, pronto ad affrontare qualsiasi sfida.

Previsioni Branko domani domenica 10 gennaio 2021: Vergine

Domani sarà una giornata che ti inviterà a occuparti di faccende concrete, pratiche come la tua casa, l’abitazione in cui vivi. Come potrebbe essere altrimenti, con l’elemento terra così fortemente presente grazie a Marte nel segno del Toro e Venere in Capricorno?

Oroscopo Branko domani domenica 10 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani, sotto una piacevole Luna, Mercurio formerà un bellissimo scatto con Giove e Saturno in Acquario. Il tuo mondo, prima così piccolo e opprimente, si aprirà a una visione finalmente più grande: idee nuove, ideali di spessore e progetti ambiziosi!

Previsioni domani domenica 10 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani ti converrà evitare di discutere, di replicare a chi, famigliari, parenti o ex coniugi, cercherà di farti la lezioncina astratta. Anche se comandare alle emozioni è quasi impossibile, dovrai impegnarti al massimo per non reagire d’impulso.

Sei curioso di scoprire cosa accadrà nella giornata di oggi, leggi anche l’oroscopo di Branko per oggi dedicato ai primi 6 segni dello zodiaco e agli ultimi 6 segni zodiacali.