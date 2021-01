Oroscopo di oggi – Previsioni per tutti i segni

Sei curioso di conoscere l’oroscopo di oggi sabato 9 gennaio 2021? La settimana è passata rapidamente e un nuovo weekend è appena cominciato. Quali novità riserverà ai segni zodiacali questa giornata? L‘Ariete avrà una buona vitalità, mentre il Cancro sentirà il bisogno di chiarire in amore. Si preannuncia un weekend intrigante per lo Scorpione, il Toro sarà in apprensione per il lavoro. Vuoi scoprire di più? Leggi l’oroscopo di oggi dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi caro Ariete la giornata sarà abbastanza dinamica. La Luna in aspetto favorevole ti regalerà una buona vitalità che dovresti sfruttare per perseguire i tuoi obiettivi professionali. In amore si respira un’aria piuttosto tesa: sii prudente!

Toro

Caro Toro, negli ultimi tempi sei stato molto preoccupato per il tuo lavoro, per i soldi. Non sono giorni facili: vuoi perché mancano le risorse per portare avanti un progetto, vuoi perché sei stanco di vivere una situazione precaria. Non fare l’errore di sfogare la tua agitazione, facendo degli sbagli in amore di cui poi potresti pentirti.

Gemelli

Cari Gemelli, è tempo di buttarsi alle spalle tutte le fatiche e le tensioni vissute nell’ultimo anno di vita e cominciare a ritrovare quell’entusiasmo che ti caratterizza da sempre. Le stelle sono molto favorevoli, soprattutto sul fronte lavorativo, e promettono successo a chi avrà il coraggio di mettersi in gioco con un nuovo progetto.

Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi caro Cancro dovrai fare i conti con Venere in opposizione. Nelle prossime ore potresti sentire l’esigenza di parlare con il partner, di chiarire una situazione che non ti fa stare bene. D’ora in poi non sei più disposto a reprimere le tue emozioni per il puro quieto vivere.

Leone

Caro Leone, non ti aspettano giornate facili e dovrai tirare fuori il coraggio del leone per affrontarle. I molti pianeti in opposizione potrebbero crearti tutta una serie di problemi, di intoppi e tensioni con chi ti sta vicino. Qualcuno arriverà perfino a voler interrompere un rapporto o una collaborazione di punto in bianco.

Vergine

Cara Vergine, Venere è tornata attiva da pochi giorni e già stuzzica il tuo cuore. Il pianeta vorrà ricordarti che per condurre una vita felice non basta occuparsi di lavoro, guadagnare soldi e raggiungere una stabilità materiale. Anche l’amore è essenziale e va coltivato ogni giorno.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi cara Bilancia, le stelle sono cambiate in meglio! Adesso ciò che ti chiedono è di fare altrettanto. Dovrai impegnarti per fare qualcosa di assolutamente nuovo, dovrai rinnovare la tua professione, lavorare su un progetto che ti diverta e ti appassioni. Venere in quadratura non sarà un grosso disturbo, a patto che il tuo lui sia in grado di assecondare il tuo cambiamento.

Scorpione

Caro Scorpione, si preannuncia un fine settimana particolarmente intrigante per l’amore, per le riconciliazioni e i nuovi incontri. Non sfruttarlo al meglio, sarebbe un vero peccato. Per cui, sospendi tutte le preoccupazioni economiche e lavorative che da giorni ti affliggono e concediti una piacevole pausa. L’amore sarà la chiave per affrontare le sfide del 2021.

Sagittario

Caro Sagittario, tu sei stato uno fra i segni più sacrificati di questo 2020. Negli ultimi tempi hai dovuto rinunciare alla tua amata libertà, al tuo bisogno di spazi aperti, di avere il contatto con la natura, ma nelle prossime ore potrai recuperare. Organizza qualcosa di piacevole che ti aiuti a ricaricare le batterie. Ti aspettano settimane di grande fermento.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di oggi, caro Capricorno avere Venere nel tuo segno vuol dire mettere l’amore in primo piano. Durante le prossime ore saranno favoriti gli incontri, i riavvicinamenti e le relazioni in generale. Che tu sia impegnato sentimentalmente o libero non dovresti sprecare questa opportunità.

Acquario

Caro Acquario, finalmente un weekend entusiasmante! Adesso che ospiti nel tuo cielo un terzetto del calibro di Giove, Saturno e Mercurio, a cui presto si unirà anche il Sole, non potrà non succedere qualcosa di nuovo, di travolgente. Preparati a vivere grandi novità, ma tu stai scalpitando già da un po’! Nel frattempo goditi un weekend all’insegna dello svago.

Pesci

Cari Pesci, da qualche giorno Venere ha cambiato posizione nel cielo e non è più contraria. Se nelle ultime settimane ha dovuto affrontare contrasti, dissapori e tensioni ina more, d’ora in poi le cose cambieranno in meglio. Tu, però, dovrai fare lo sforzo di lasciarti alle spalle delusioni e recriminazioni. È tempo di guardare avanti.