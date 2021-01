Oroscopo Paolo Fox domani – domenica 10 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 10 gennaio 2021. La settimana è volata ed eccoci già a domenica. Quali sorprese riserverà questa giornata festiva a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone si sentirà infuriato, mentre la Vergine potrà godersi momenti ricchi di emozioni intense. Piccoli contrasti con gli altri per la Bilancia, lo Scorpione avrà voglia di una relazione appagante. Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il popolare astrologo de I Fatti Vostri, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per oggi, rivolto ai 4 segni di mezzo dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 10 gennaio 2021: Leone

Domani dovrai fare molta attenzione. Attenzione a non chiuderti in te stesso per tenere il mondo fuori e attenzione a non sfogare la rabbia che provi, seppure giustificata, sul partner e sui tuoi affetti. Stai vivendo giornate molto faticose. Avere tanti pianeti in opposizione comporta senza scampo ritrovarsi circondato da parecchia malevolenza. Sforzati, però, di non scaricare i problemi su chi ti sta vicino.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 10 gennaio 2021: Vergine

Domani sarai sostenuto da una bellissima Venere. Potrai vivere momenti ricchi di emozioni intense, di sensazioni speciali. D’ora in avanti le stelle favoriranno soprattutto i sentimenti e chi sarà alla ricerca dell’amore. Il 2021 è partito bene e continuerà su questa linea. Le occasioni interessanti non mancheranno!

Oroscopo domani domenica 10 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti ritrovarti con qualche piccolo contrasto da superare, niente a che vedere con i conflitti e quell’inquietudine interiore che ti hanno turbato l’anno scorso. Sarà più facile che sia qualcuno accanto a te che voglia frenarti, che cerchi di intralciarti in qualche modo. Questo fatto ti farà arrabbiare, ma tu ora sei molto più forte e fiducioso rispetto a prima!

Previsioni domani domenica 10 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti sfruttare la giornata per recuperare in amore. In questo periodo sono particolarmente favorite le relazioni con il Cancro, il Capricorno e i Pesci e sei pronto a volere un po’ di più, dovresti tenerlo a mente! Il benessere che la vita sentimentale può regalarti in questo momento sarà utile anche per il lavoro, per avere la mente più lucida. Certo è che con Giove in quadratura dovrai aspettarti nuovi contrasti.

