Ricetta di crocchette di patate al forno: ecco perché si chiamano crocchette – prova ad indovinare

Ricetta crocchette di patate al forno – Questo piatto è molto versatile, può essere preparato come piatto unico, come secondo piatto e come contorno.

Tutte le ricette con le patate sono buone, questa però ha il vantaggio che queste crocchette sono cotte in forno e non fritte.

Le crocchette si chiamano così perché il nome è di derivazione francese. Furono i cuochi alla carte di Luigi XV a chiamarle croquettes, cioè croccanti per la la loro crosticina dorata e croccante.

Vediamo come realizzare queste crocchette di patata al forno.

Ricetta crocchette di patate al forno – INGREDIENTI

500 g di patate

100 g di mozzarella

100 g di prosciutto cotto

80 g di parmigiano grattugiato o grana

2 uova

100 g di farina

100 g di pangrattato

sale q. b.

pepe q. b.

Ricetta crocchette di patate al forno – PREPARAZIONE

Lavate le patate e cuocetele in acqua bollente con un poco di sale per circa 25 minuti. Sgocciolatele e togliete la buccia e schiacciatele con uno schiacciapatate.

Fate intiepidire le vostre patate schiacciate e poi aggiungete un uovo ed il parmigiano, mettete anche un po’ di sale e di pepe ed amalgamate.

Fate la mozzarella ed il prosciutto a pezzettini. Formate con le mani delle crocchette ed in mezzo farcite con cotto e mozzarella, rimodellate con la forma di crocchette. Passatele prima nella farina, poi nell’uovo ed infine nel pangrattato. Disponete le vostre crocchette su una teglia rivestita con carta da forno e cuocete in forno caldo a 180° per circa 20 minuti.

Fate riposare per circa cinque minuti e poi servite.